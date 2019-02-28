〈北部〉二二八頭城事件紀念碑 盼移回事發地媽祖廟廣場

2019-02-28

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮媽祖廟廣場，為宜蘭二二八死傷最慘的事發地，此事件被稱「二二八宜蘭頭城事件」，官方統計有七人受難死亡。縣政府為受難者所立的紀念碑，卻設於廟旁道路邊，受難者家屬與民代都難以接受，認為與歷史不符，也不夠莊嚴，爭取移回事發地，廟方卻不同意，轉型正義差了一步；縣府表示，會繼續與廟方溝通。

頭城慶元宮廣場 7人受難死亡

根據官方資料，宜縣二二八受難者至少三十三人，受難地點北起頭城南至南澳；宜蘭縣政府於二○一六年在各代表性地點，為受難者立碑紀念，包括舊蘭陽大橋橋頭、蘇澳白米橋頭、蘇花公路眺望亭、國立陽明大學附設醫院（新民院區）及頭城慶元宮（媽祖廟）。

廟方認不合適 紀念碑改設路邊

不過，頭城慶元宮的紀念碑，當年立碑儀式在廟前廣場也就是案發地，但廣場為廟宇所有，儀式結束後，因廟方反對在廣場立碑，縣府只好移到廟前牌樓旁的道路邊；紀念碑僅五十公分高，九十公分寬，卻無法設在八十坪的廟前廣場，被移置到路旁，讓地方人士感到淒涼。

民代認轉型正義做一半

頭城鎮民代表林詩穎說，紀念碑只「差一步」就可以回到事發地，讓受難家屬得到圓滿，縣府轉型正義不該只做一半，應積極向廟方爭取；鎮代游錫財說，紀念碑現址不夠莊嚴，與歷史事實也不符，若要為民眾或學生導覽，因位於路口，交通狀況複雜，十分危險。

頭城事件受難者呂金發兒子呂松海指出，家屬一直向廟方爭取於事發地立碑，始終未能如願，他的父親因未參與警察私菸走私案，遭當時警務課長陷害被抓走槍決，死的很無辜，身為受難家屬，當然希望紀念碑能遷回事發地，莊嚴的紀念父親。

縣府將持續與廟方溝通

據了解，廟方反對廟前廣場立碑，是因為受難者沒有頭城人，加上忌諱在媽祖正神前紀念死人。慶元宮主委林文淵表示，慶元宮是地方重要廟宇，廟前廣場屬於民眾的公共財，紀念碑具濃厚政治色彩，管理委員會認為不適合設立在廣場，才會決議不予同意。

縣府民政處指出，紀念歷史的紀念碑，應以更開闊心胸面對，會繼續與廟方溝通、爭取，回應地方與受難家屬的心聲。

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