〈北部〉天穿日降雨 鄭文燦︰春耕吉兆

2019-02-25

〔記者李容萍／桃園報導〕客家俗諺有云「有做無做，尞到天穿過」，昨天（農曆正月廿日）就是客家族群特有的「天穿日」，市府客家事務局結合中壢、新屋、龍潭、大園及觀音等五區公所與在地社區、學校推出亮點活動，有五色粄DIY、綠色減碳市集等，五色粄象徵協助女媧「煉石補天」。

市長鄭文燦昨出席活動表示，桃園客家人口全國最多，是「客家第一庄」，客家天穿日已定為全國客家日，時值石門水庫缺水，天穿日前後碰巧下雨春耕，代表來年雨水多，有助稻作長成，是個好徵兆。

昨五場次的天穿日活動，中壢區公所於仁海宮前廣場邀請藝人梁文音及無双樂團等歌手演唱；新屋區公所前廣場有「回收換樹苗」，邀請火焰蟲客家說演團演出天穿日主題音樂劇；龍潭區於三坑生態公園推出五行石擲筊闖關、舊物再造和環境生態遊程；大園區公所於老人文康活動中心推出「超級變變變」；觀音區結合地標「白沙岬燈塔」舉辦健行。

客家局主辦「密室逃脫」遊戲持續到三月卅一日，每天限量六場次，期間逢週六、日另提供免費體驗花布燈籠DIY。

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