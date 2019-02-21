〈北部〉苗縣關懷據點 拚今年增至140個

2019-02-21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣六十五歲以上高齡人口達八萬七千多人，苗栗縣政府為因應人口老化趨勢，積極布建社區關懷據點，並首度運用公益彩券盈餘補助九十七個提供共餐服務據點，每月五千元；縣長徐耀昌表示，目前縣內有一百一十三個據點，目標今年增設至一百四十個，使布建率達五成，建構更完善的長輩宜居城市。

縣內第一百一十三個據點，昨天在頭份市蘆竹社區活動中心成立；徐耀昌及頭份市長羅雪珠、縣議員張淑芬、黎煥強、曾玟學、陳光軒、温宜靜等人一同揭牌。

徐耀昌表示，關懷據點除定期舉辦活動，共餐服務也十分重要，目前縣內有九十七個據點提供每週一天到五天不等的共餐服務，為鼓勵據點辦理共餐，縣府今年也以公益彩券盈餘，補助有共餐服務的據點每月五千元。

縣府社會處長范陽添說，苗栗縣已邁入高齡社會，建構完善的長照系統刻不容緩，因此運用公益彩券盈餘於補助社區關懷據點，再加上中央補助，每週一至五皆有共餐服務的據點，最多可獲六萬五千元，另增加一名月薪約三萬三千元的人事費用。

徐耀昌強調，今年目標將完成布建一百四十個據點，涵蓋率將達全縣五成，平均每兩個里就有一個據點，每月可嘉惠逾六千五百名長輩。

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