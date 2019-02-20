〈北部〉《桃園》容移代金新制 地主怨倒向建商

2019-02-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府實施廿三年的容積移轉辦法從十一日起有重大改革，以往建商必須捐地換容積，現在可選擇捐地、代金，或部分捐地、部分代金方式取得容積。對此，各界認為新辦法一面倒向建商，建商會以此要挾地主降價，且建商捐地，政府可獲得百分之百土地，如換成代金再徵收土地，政府只能取得原有土地的五到六成，將是最大輸家。

市府：中央政策 實施後再檢討

市府都市發展局主任秘書歐政一表示，容移代金是中央政策，市府聽取各界意見後定案，修正案經市都委會通過後於十一日實施，而代金計算方式以「土地開發分析法」為主，並沒有參考未徵收公共設施保留地（公保地）的市場行情，會在實施一段時間後檢討成效。另外，地主擔心代金不會用於已開發、未徵收的公保地徵收，這部分可以檢討明訂優先順序。

未徵收公保地 地主發起自救會

桃園市未徵收公保地地主們已發起自救會，並與台北串聯，發起人、陳姓地主表示，桃園市有卅四個都市計畫，除高鐵特定區外，都有未徵收公保地，原則上那個都市計畫內的建案，得捐贈該都市計畫的未徵收公保地才能換取容積，由於各都市計畫的條件不一，未徵收的公保地也價格不一，目前最熱門的是「縱貫公路桃園內壢間都市計畫」、「八德都市計畫」、「南崁都市計畫」、「中壢、楊梅、新屋、觀音四行政轄區交界處都市計畫」，市價最高時曾達公告現值的二三○％，但目前中壢、平鎮、桃園等都市計畫的公保地市價，最高者只有公告現值的六十％左右。

批代金不夠買同面積徵地 政府虧大

陳姓地主說，代金制度實施後，代金約在公告現值一○○％上下變動，建商要取得容移，對高單價地區會捨捐地改繳代金，只有低單價地區會採捐地，而代金、捐地價格差異不大的地區，就可對地主殺價，畢竟捐代金不需要相關程序流程比較快；雖然容移代金制度是中央政策，但台北市的做法採一半捐地、一半代金，桃園卻是一面倒向建商，地主只有挨打的份。

促代金使用 已開闢未徵收者應優先

陳姓地主也指出，代金約在公告現值一○○％左右，但政府徵收土地平均約為公告現值一．七到一．八倍間，加上行政作業成本，在同樣情況下，收到的代金只能買到原本五、六成的土地；而許多道路、學校、公園已開闢仍未徵收，另有一些公共設施保留地未徵收也未開發，地主很擔心政府拿了代金後會先徵收未開發公保地，畢竟新闢公園、學校才有政績，如此對土地遭政府占用了四、五十年的民眾非常不公平。

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