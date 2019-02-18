〈北部〉桃園戀戀魯冰花 賞花聽音樂

2019-02-18

〔記者李容萍／龍潭報導〕「二○一九戀戀魯冰花」活動正熱鬧展開、持續到廿四日，市府昨天 在小說《魯冰花》發源地的龍潭三水社區，邀請客家藝文團體接連演出，三水田園共構客家、音樂、藝術及農村的美好景致，為活動掀起高潮，民眾在金黃色魯冰花海中賞花聽音樂，享受「溪流與花」的視聽饗宴。

市長鄭文燦出席表示，龍潭是桃園的茶鄉，也是全台灣最早種魯冰花的地區，又被稱為魯冰花的故鄉。魯冰花之所以聲名大噪，起因於國寶級客籍文學家鍾肇政撰寫最具客家在地代表的同名小說《魯冰花》，曾於一九八九年改編為同名電影及歌曲創作，上映後創下票房佳績，更獲得第廿六屆金馬獎、柏林影展及加拿大國際兒童影展等諸多國際影展肯定。

系列活動包含魯冰花觀賞區、地景藝術、客家茶席、農創市集、農事體驗、打卡贈好禮、魯冰花藝術創作展覽等，除有多場客家藝文演出，位於霄裡溪畔的三水展區也結合社區居民及三和國小師生共同參與藝術創作，依循《魯冰花》一書打造出客家「晴耕雨讀畫山水」的地景藝術，深化在地農村美學及兒童創作特色，引領遊客漫步在花海中，用最純淨的方式感受客庄的愛與文化；活動詳情可至活動官網查詢。

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