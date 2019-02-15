〈北部〉（桃園）壽山巖觀音寺 明晚猜燈謎摸獎

2019-02-15

〔記者周敏鴻／桃園報導〕龜山區壽山巖觀音寺十六日晚間六點半將在廟前廣場舉辦「元宵燈謎晚會」，邀來藝人朱海君、唐儷、傅振輝等接力演出，還將發送五千張摸彩券，讓同歡民眾有機會抽中iPad、電視、冰箱、洗衣機等大獎。

壽山巖觀音寺又稱嶺頂廟，主祀觀世音菩薩，因建築的前檐廊蟠龍石柱以觀音石雕成，呈「弓」字彎曲的龍身在內側，非常有特色，曾獲內政部評選為「台灣宗教百景」之一，是極具歷史意義的宗教建築物，也早已成為地方的重要信仰中心。

十九日是元宵節，壽山巖觀音寺提前於十六日晚間六點半舉辦「元宵燈謎晚會」，先由龜山國小表演太鼓、國立體育大學壽山巖舞龍隊負責暖場後，再由藝人唐儷、王國賓、傅振輝、朱海君接力演唱，晚會穿插猜燈謎與抽獎，要讓民眾度過驚喜連連的夜晚。

晚上6點起 發送摸彩券5千張

壽山巖觀音寺代理董事長卓樹德表示，燈謎暨摸彩的獎品豐富，有iPad、手機、電視、冰箱、洗衣機、腳踏車等，晚會當晚六點開始發送摸彩券，共五千張、每人限領一張，歡迎民眾闔家前來廟埕欣賞精彩表演，把握機會將大獎抱回家，洽詢網址：http://www.shoushanyan.org.tw/。

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