〈北部〉桃園市警局長履新 陳國進：治安無蜜月期

2019-02-14

〔記者周敏鴻／桃園報導〕新任桃園市政府警察局長陳國進、中央警察大學（簡稱警大）校長黎文明，昨天分別由桃園市長鄭文燦、內政部長徐國勇主持交接暨宣誓就職典禮後走馬上任。徐國勇期許全國警察要共同努力，提升警察偵防、維護治安的能量，持續強化社會安全網，以確保社會安定，達到政府施政的目標。

接任桃園市警察局長的陳國進，曾任未升格前的桃園縣警察局副局長，鄭文燦說，相信曾在桃園服務的陳國進，很快就能與桃園的治安、交通工作無縫接軌，期許他發揮長才，共同打造安全、祥和的生活環境，確保民眾生命財產安全。

陳國進說，桃園市治安滿意度突破八成，是六都第一，他以「治安無蜜月期」的態度，無縫接軌地推動緝毒、掃黑、打詐等治安工作，並加強內部管理、強化員警自主管理訓練，樹立優質的桃警團隊形象，持續贏得民眾對警察維護治安的滿意與肯定。另外，總統、立委大選腳步逼近，他也會帶領各單位，做好各項選舉維安工作，讓選舉過程順利平和。

警大新校長 黎文明就位

「恭喜警察大學得到了一個好校長！」徐國勇說，黎文明此前任職桃園市警局長，警察生涯實務經驗豐富，未來一一傳承給警大學生，對於學生有極大幫助。他也推崇警大退休前校長刁建生積極建置警大軟硬體設施，讓警大成為能文能武「一級的學校」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/