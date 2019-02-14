〈北部〉降雨少 水利署確保竹科供水無虞

2019-02-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕冬天降雨量偏低，經濟部水利署長賴建信昨天拜會新竹市長林智堅，強調目前各水庫都有廿八天以上和三成以上的蓄水量，竹科園區和大新竹地區三月前用水都無虞，目前水情燈號為正常藍燈，水利署已協調桃園石門水庫、苗栗永和山水庫支援新竹地區每日十四萬噸的水，但提醒民眾節約用水。

市長林智堅說，竹市有超過四十四萬人，竹科年產值超過一兆元，有十三萬名從業人員，是台灣經濟發展的命脈，確保新竹地區穩定供水，是政府最重要的責任。

賴建信說，目前全台水情燈號為正常藍燈，供水正常，而新竹地區供水主力寶山、寶二水庫蓄水量分別為四十六％、卅六％，為確保供水無虞，經濟部已由桃園石門水庫及苗栗永和山水庫支援新竹地區每日十四萬噸用水，經濟部也公開承諾，三月前竹科供水無虞，但也籲請市民自主節水，避免可能的水情衝擊。

賴建信表示，目標是力求五月底梅雨季來臨前維持全國用水狀況無虞，但會提前因應的措施有跨區域支援調度全國用水，已調度石門水庫及苗栗永和山水庫，支援新竹地區每日十四萬噸用水，並且已請科學園區產業公會、半導體協會請廠商自主節水。

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