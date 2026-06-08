屏東30對新人集團婚禮 抽日韓機票嗨翻

屏東集團婚禮三十對新人甜蜜完 婚。（記者羅欣貞攝）

屏東集團婚禮昨天在縣民公園C倉庫舉行，三十對新人幸福步上紅毯（見圖，記者羅欣貞攝），縣府為每對新人準備一萬元家電提貨券與婚紗造型服務，現場抽獎禮高達十五萬元，尤其加碼抽出日本東京、南韓首爾雙人來回蜜月機票，更為婚禮增添甜蜜驚喜氛圍。

三十對佳偶都有幸福感人的故事，方介垚與王宣婷在花蓮相識，展開相隔三百公里的東西岸遠距離戀愛，擔任醫師的方介垚曾於屏縣府民政處服役，對故鄉懷抱深厚情誼，和另一半攜手參與集團婚禮，護理師新娘王宣婷深受屏東熱情吸引，婚後計畫回屏東定居。

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粉紫色會場加童話元素 超有儀式感

今年集團婚禮以「囍愛屏東，幸福相守」為主題，縣長周春米擔任主婚人，屏東地方法院院長李昭彥擔任證婚人，會場以粉紫色系和童話元素為主調，營造溫馨甜蜜氛圍，新人在親友祝福下攜手步上紅毯，開啟人生新篇章。

周春米期許新人常攜手到縣民公園談天、帶孩子到共融公園嬉戲，到頭髮花白依然能與老伴沿殺蛇溪畔散步，這條歲月累積的幸福軌跡，就是屏東最美的畫面。

推動多項育兒福利 當年輕爸媽神隊友

周春米說，為鼓勵年輕人成家育兒，縣府推出育兒三部曲，從懷孕到醫院檢查補助交通費用；設籍屏東新生兒可領生育津貼，第一胎兩萬元、第二胎以上每胎三萬元；提供八十小時月嫂服務；未滿一歲嬰幼兒每月補助兩千元營養金；再加上賴清德總統提出的「零至十八歲成長津貼」，每人每月領五千元政策，政府樂當年輕爸媽們的神隊友。

集團婚禮最受矚目的機票抽獎，日本東京雙人來回蜜月機票由莊政吉、潘玟璇抱回家，南韓首爾雙人來回機票由王紹丞、林郁芹幸運抽中，他們都相當開心。

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