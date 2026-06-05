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    首頁 > 生活

    新美館光雕劇場 「海山夜行」6/20點亮夜空

    2026/06/05 05:30 記者黃政嘉／新北報導

    新北市文化局六月廿日至七月十二日在新北市美術館推出「海山夜行」建築光雕暨聲光環境劇場展演，以建築光雕結合聲光環境劇場形式，打造十分鐘的沉浸式夜間體驗，為捷運三鶯線通車暖身。

    文化局表示，透過光雕投影、雷射、電子聲響與地景環境的交織，讓新美館與周邊地景形成三六〇度環景光雕劇場，光除投射於建築表面，更沿地景延展，結合聲音與空間成為沉浸式感官場域。

    六月廿日至廿一日，民眾可在新美館戶外園區搶先欣賞「海山夜行」精華版，廿三日至廿六日晚間七至八點為每天四場的口碑場；完整展演自六月廿七日至七月十二日，平日晚上七點起，每半小時一次，共四場，週六、日為晚間七、八、九點共三場，相關資訊可至「藝向新北」官網查詢。

    十三行博物館攜手台藝大 修護文物

    新北市立十三行博物館與台灣藝術大學簽署合作意向書（MOU），展開為期超過一年的「無機材質文物修護」課程，官學攜手帶領學子化身為古物醫生，修復後的成果更將作為博物館展示與研究的堅實基礎，讓距今有四千年之久、見證台灣史前文化轉型關鍵的「水碓尾遺址」出土陶器，重新被世人看見。

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