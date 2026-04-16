名間焚化爐「8成贊成」 自救會批假民調

昨日出席的環評委員和專家學者人數少，民眾撒金紙抗議違反程序。 （記者陳鳳麗攝）

南投縣政府昨日繼續召開名間焚化爐二階環評範疇界定會延續會議，自救會和環團會前批評南投縣長許淑華以網路投票數字稱八成縣民贊成，根本是假民調。昨日出席的環評委員和專家學者人數少，民眾抗議違反程序，撒金紙、跳上桌抗議，會議程序在混亂、各說各話中進行一天。

環評委員專家人數少 民眾抗議違反程序

環團和自救會成員昨在會議前開記者會強調，南投縣長許淑華一再用八成民意支持為由，持續推進名間焚化爐的興建程序，事實上當時尚未選址，且以「是否贊成再生能源中心」為題，一千五百人在網路投票有九百人贊成，卻假稱八成縣民贊成。

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環局︰先前鄉親參觀 多認同需建焚化爐

自救會、環團及相鄰的雲林縣和彰化縣民代，昨再度清點與會環評委員和專家學者人數，強調通知十三人，上午只到六人，下午剩四人，會議違反程序，主席陳谷汎配合開發單位環保局，不理會民眾，高喊「會議無效」，製茶師常行深等人還跳上桌子，對主席、環保局人員表達抗議，警方一度架起護網，高舉警告牌。

名間鄉長陳翰立批評，一個月開五次的範疇界定會議「荒腔走板」，縣府完全不演了，對民眾進行「行政暴力」，名間鄉一定會持續抗議，希望中央也能幫忙。

環保局長李易書說，先前帶鄉親參觀其他縣市焚化爐，大家看過後多認同南投縣需建焚化爐；範疇界定會議並沒有學者專家到場人數限制，依規定和程序進行，主要是聽地方意見納入參考。

反名間焚化爐自救會和環團，會議前指南投縣長稱八成民意贊成興建焚化爐，根本是假民調。（記者陳鳳麗攝）

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