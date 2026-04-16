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    首頁 > 生活

    台東縣圖探索館 打造沉浸式微型博物館

    2026/04/16 05:30 記者黃明堂／台東報導
    台東圖書館內設有台東探索館，16日起試營運。（台東縣府提供）

    台東圖書館內設有台東探索館，16日起試營運。（台東縣府提供）

    台東縣立圖書館將於廿二日開幕，館內佔地兩百一十坪的「台東探索館」（見圖，台東縣府提供），採用多媒體互動與沉浸式空間展示，規劃八大展區，將於今（十六）日起試營運，縣長饒慶鈴說，這處微型博物館能在短時間內對台東有全面且深入的認識，是兼具教育意義與文化溫度的展示場域。

    8大展區今起試營運

    縣府文化處指出，台東探索館展示內容動靜結合，內容聚焦「生活在台東的人事物」，規劃「探索台東、時空、文學、音樂、藝術、祭儀與節慶、宗教、體育」八大展區，從台東的記憶與文化出發，透過具情感連結的敘述與沉浸式手法，讓觀眾在親近中認識這片土地。

    進入探索館後，民眾可以沉浸在三萬年前的時空，觀覽台東歷史長河，也可以隨著小精靈環遊各地景點，或是靜心了解台東文學、藝術與音樂的發展，細細理解台東宗教與族群的多元，甚至可以體驗炸寒單的節慶感，了解台東精彩動人的體育發展歷程。

    全區展示形式多元，歷史長河投影在地面，文學發展以水墨動畫展示歷程，音樂區設有吹氣即可聆聽旋律的裝置，藝術發展以沙盤進行展示，節慶活動以長條螢幕提供逐月點選，泛靈信仰、西方宗教與道教信仰展示媒材各有不同，體驗區則讓參觀者實際活絡筋骨、感受台東健兒的榮光。

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