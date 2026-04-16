基隆捷運二階路線 可望年底確定

基隆捷運第一階段只到基隆八堵站，民眾關心從八堵到市區怎麼走？市府傾向從八堵經由麥金路、基隆長庚醫院附近銜接到市區。基隆市政府交通處表示，目前有麥金路與台鐵路廊兩方案，預計在年底前確定方案，完成可行性研究。市長謝國樑表示，今年將加速二階可行性研究，希望能順利銜接捷運一階工程。

八堵至市區 有麥金路與台鐵路廊兩方案

基捷第一階段南港至八堵，全長十五．六公里，共十三座車站，但第二階段八堵到基隆市區路線仍未定案，基市府十四日召開專案小組會議，二階路線可行性研究進度最受矚目。

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交通處表示，目前二階路線研議麥金路與台鐵路廊兩方案，預計今年中完成期中審查，年底前確定方案，完成可行性研究報告。

謝國樑表示，麥金路沿線有多處可開發土地，如基隆長庚醫院、安樂區公所、麥金路三巷一帶，可透過捷運帶動人潮與經濟發展，增加收益來補貼建設成本、提高自償能力減輕市府負擔，今年將加速二階可行性研究，希望能順利銜接一階工程。市府秘書長方定安指出，捷運站聯開將依不同地區條件規劃發展方向，讓捷運站不只是搭車的地方，而是生活機能完整的區域。

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