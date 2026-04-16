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    首頁 > 生活

    平鎮國中戶外教學 70師生吐瀉送醫

    2026/04/16 05:30 記者李容萍、李文德／綜合報導
    前晚在劍湖山渡假大飯店用餐後，師生陸續上吐下瀉。（民眾提供）

    前晚在劍湖山渡假大飯店用餐後，師生陸續上吐下瀉。（民眾提供）

    劍湖山渡假大飯店用餐後陸續出現不適 雲縣府啟動調查送驗

    桃園市立平鎮國中八年級五五〇名學生，由廿五名教職員帶領，十三至十五日南下戶外教學，竟演變成七十人「肚子痛驚魂記」，是前晚在劍湖山渡假大飯店用餐後，昨天凌晨到上午陸續有人腸胃不適、上吐下瀉，經送醫治療已有好轉，全團昨晚返抵學校，學生自行回家或由家長接回，雲林縣衛生局已採集一件食物、兩件人體檢體送往衛生福利部食品藥物管理署、疾病管制署檢驗，待報告出爐依法處辦。

    醫生初判急性腸胃炎 全團昨晚返回

    隨行的平鎮國中學務主任陳隆介昨說，此行前晚抵劍湖山渡假大飯店住宿遊憩，當晚在飯店吃合菜，菜色有蒜泥白肉、貴妃鮑沙拉、梅干扣肉、珍珠丸子燒、胡椒雞腿排、炸豬排、蔥絲鯖魚片、爆炒田園綠時蔬、古坑鮮筍燉雞湯，雲林合時鮮甜果、白米飯等。

    有學生受訪表示，用餐時並未察覺菜色有何異樣，直到深夜肚子痛、不舒服，就拉肚子。經統計有六十九名學生、一名老師，出現嘔吐、腹瀉等症狀，隨行師長、旅行社人員緊急包車，將患者送往古坑鄉內診所及成大醫院斗六分院治療，飯店也安排專屬休息區供不適的學生休養，醫生初步懷疑是急性腸胃炎。

    雲縣衛生局長曾春美說，接獲通報後就啟動食品中毒案件調查機制，派員到飯店調查，並採回檢體送往食藥署、疾管署做檢驗，報告估計兩週出爐，另將彙整疫調資料，結合檢驗報告做研判，加強稽查、輔導劍湖山餐飲環境。

    桃市教育局副局長賴銀奎表示，將追蹤化驗結果，若證實為廠商衛生缺失所致，將協助學校依合約求償；校方昨晚在學校社群平台公告，學生就醫的掛號費、後續就醫需求的費用由旅行社負責，保險依合約辦理，學生無需開立診斷書，提供正本收據即可，昨未入園的門票將辦理退費。

    上野烤肉飯食物中毒 通報121人

    另曾被網友封為「中壢最強便當店」的上野烤肉飯內壢店爆發食安風暴，截至昨天下午五點通報有食品中毒症狀的民眾累計一二一人，其中九十一人就醫，桃市衛生局已將相關食品及環境檢體送往實驗室，預計本週會有初步報告，具體時間視微生物培養狀況而定；該店被勒令停業中，店家前晚發聲明向消費者與社會大眾致歉，強調會以最誠懇、最負責任的態度，面對並處理後續事宜。

    平鎮國中南下戶外教學，有70名師生腸胃不適，就醫後幸無大礙，昨晚師生返校回家。（記者李容萍攝）

    平鎮國中南下戶外教學，有70名師生腸胃不適，就醫後幸無大礙，昨晚師生返校回家。（記者李容萍攝）

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