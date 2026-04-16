高齡換照新制 影響高市13.7萬人

五月強制換駕照下修為七十歲，高雄市受影響高齡長輩達十三．七萬人。（記者陳文嬋攝）

5月起70歲以上強制實施 偏鄉一站式服務 體檢、上課、換照一次完成

高齡換照新制五月上路，高雄市受影響的長輩達十三．七萬人，監理所將分流寄發換照通知書，偏遠地區還推出一站式換照服務，一次搞定體檢、上課、換照。

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市區先自行到醫院體檢合格

高齡長輩五月起強制更換駕照，從七十五歲下修至七十歲，只要持有汽、機車有效駕照，就會寄發換照通知書，必須至醫院體檢合格，並完成二小時的安全教育課程，才能換照，有效期限至七十五歲。

監理所將分流寄發換照通知書，長輩收到通知書後，再安排安全教育課程，避免擁擠、彈性排課。

尤其高雄幅員廣大，監理所將深入偏遠地區，結合區公所及衛生所推出一站式換照服務，讓長輩一次搞定體檢、上課、換照；市區受限醫療器材搬運困難，採取二段式服務，長輩自行先到醫院體檢合格後，再就近到監理所、區公所、里或社區活動中心，完成上課與換照。

逾期未換照違規 最高罰3千6

部分長輩同時擁有汽、機車駕照，可以一次體檢完成後，一併更換汽、機車駕照；監理所表示，上課不用錢，換新駕照費用五十元，體檢費用視醫院而定，大約一百五十至二百元。

長輩逾期未換照，不會註銷駕照，但違規駕車上路，會依持有逾期駕照駕車，開罰一千八百至三千六百元；受違規記點或吊扣駕駛執照處分，應於公路監理機關通知後三個月內辦理換照，未依規定換發，駕照會被註銷。

自願繳回駕照 使用TPASS享優惠

此外，長輩自願繳回名下所有駕照並申請TPASS優惠，繳回後二年內使用敬老卡，搭乘大眾運輸如台鐵、捷運、公車、計程車等大眾運輸後，會補助搭乘費用五成回饋金，每月上限為一千五百元。

不過，長輩必須繳回所有駕照，包含汽車和機車駕照，不能只繳回一種駕照，若繳回汽車駕照，仍想繼續騎機車，依法將無法享有大眾運輸補貼。

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