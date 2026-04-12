矽光子傳輸更快更省電 助攻台灣「全光網路」

國科會主委吳誠文認為，台灣光纖網路普及，加上矽光子科研發展，未來可達全光網路，實現全球首座智慧城市願景。（記者吳柏軒攝）

AI帶動資料中心高速發展，除了運算晶片激增，傳輸技術也要升級，台灣啟動AI新十大建設，其中包含國科會力推的「矽光子」關鍵技術，今年加碼五億元預算推技術升級，目前已達單通道每秒二百GB（Gigabyte）的高速傳輸，預計二年內提升至四百GB，要打造全球首座全光網路與智慧都市應用。

低能耗、高頻寬 應對AI時代新解方

國科會主委吳誠文表示，隨著AI對算力需求越來越大，高速電腦的運算設備、記憶體、資料傳輸等都必須升級，但傳統電路板等的傳輸都靠銅線，恐延遲又高耗能，尤其機房需耗費大量電力來散熱，光子運算的低能耗、高頻寬與無熱損等特性，成為解方，矽光子應用因此崛起。

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光纖網路到府普及 傳輸每秒提速至200GB

吳誠文分析，台灣最有機會是全球首個實現全光網路的地方，因光纖網路到府服務普及，只需矽光子技術更換交換器、路由器等設備，便能使通訊耗電量壓到現行的十分之一，每秒傳輸速度可突破銅線每秒一百GB的極限，達單通道每秒二百GB，國科會目標二年內要提升到每秒四百GB。

台灣有世界第一的半導體製程，吳誠文指出，國內光電材料、奈米製程、封裝測試與模組整合等深厚實力，有助矽光子發展，且台積電也推動先進封裝技術，擅長PIC（光子積體電路）與EIC（電子積體電路）異質整合，預計今年台廠可搶佔矽光子三成市佔率，不過在光晶片設計、高速封裝、驗證環境與關鍵材料仍存在缺口。

因此，吳誠文說，國科會聚焦矽光子、量子運算、機器人等三大關鍵技術，今年起將透過「AI新十大建設」加碼五億元科技預算支持矽光子計畫，並攜手SEMI矽光子產業聯盟（逾一五〇家廠商），推動技術研發、人才培育、驗證平台建置與供應鏈自主，為台灣奠定全球優勢，進一步打造智慧城市應用及全民智慧生活圈等願景。

串連晶圓、封測廠 培養人才

吳誠文也說，將串聯晶圓廠、封測廠、系統廠與新創公司等，由業界提出需求，國家支持補助，法學研為技術支援，積極培養台灣未來光電與半導體跨域人才，加速台灣成為國際民主供應鏈中的可靠合作夥伴。如日本電信電話公司（NTT）已與台灣合作發展全光網路，預計近期對外宣布第一階段成果。

國科會國家實驗研究院將以「矽光CPO-AI生態鏈」為核心，建置整合研發平台、完善封裝驗證環境，有助產學界持續開發精進技術。（半導體中心提供）

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