曾是迪士尼原型雕塑師 張玉清轉攻天雕人塑

張玉清曾為美國華特迪士尼公司雕塑「美女與野獸」等玩偶。（張玉清提供）

記者周敏鴻／專題報導

一九七〇、八〇年代，美國華特迪士尼的白雪公主、獅子王、花木蘭等卡通片風靡全球，參與配合廠商製作原型雕塑的張玉清，用黏土雕塑卡通玩偶，供開模大量生產周邊商品，當年樂園裡的水晶球商品超過九成五是其創作，廠商稱他為「迪士尼亞洲第一原型雕塑師」。

95％樂園水晶球出自其手

原型雕塑師又稱原型師，主要工作就是運用雙手將2D平面設計稿，創作為3D立體人偶、公仔、模型等，通常負責製作玩具、動漫、電影特效道具的原始模型，再交由工廠大量生產。

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高三就製作校園銅像、浮雕

桃園市新屋長大的張玉清自幼展現美術天分，高三時就被找去老師家族公司打工，製作校園銅像、浮雕壁畫等作品。「那一段打工經驗，奠定了我成為原型雕塑師的基礎。」張玉清說，客戶要求製作銅像或浮雕壁畫，讓他磨出「雕」的本事，畢業後回國中美術老師的工作室幫忙創作陶瓷塑品，是他正式接觸「塑」、「原型雕塑」的開端。

張玉清退伍後在老家開設工作室製作招財貓等玩偶，勤奮加上作品細緻有生命力，吸引負責供貨給迪士尼的台灣廠商上門，聘他為藝術總監兼原型師，與迪士尼展開十年緣分，每年飛美國四、五趟參訪。後來迪士尼更換配合廠商，當時不到四十歲的張玉清轉往中國擔任講師，也設立工作室專攻雕塑美國職棒大聯盟球星王建民等人偶市場。

期盼開設個人美術館

目前張玉清在新屋老家創作「天雕人塑」系列，以木、石等天然媒材，保留原有造型與機理來構思，再用水泥進行人為塑型，展現的不是細膩技巧，而是傳達整體意境，例如作品鍾馗是保留天然木造型作為體態與衣服皺摺，再於頂端用水泥塑型頭、臉成為完整創作，期盼有朝一日開設個人美術館，讓更多人看到他畢生心血。

張玉清的雕塑作品「王建民」。（張玉清提供）

張玉清近年來致力開創「天雕人塑」系列。（記者周敏鴻攝）

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