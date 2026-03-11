台南百項農漁產 東京食品展亮相

台南隊進軍東京食品展，強攻國際市場。（台南市府提供）

積極行銷搶國際訂單 黃偉哲︰盼今年金額突破去年4.2億元

亞洲重要食品飲料展之一的東京食品展，昨在東京國際展示場盛大登場，台灣館規模再創新高，是本屆第二大的國際館，吸引許多國際買家目光。台南市長黃偉哲率團參展，帶領在地八家業者、超過一〇〇項農漁特產與加工食品亮相，希望開啟更多國際合作商機。

茶葉蛋首參展 展現食安實力

台南專區的產品琳瑯滿目，包括地瓜加工品、水果乾、虱目魚、水產、新鮮與冷凍水果，以及特色加工食品，值得一提的是，今年台南知名茶葉蛋也首次登上東京食品展，由於蛋類輸出檢驗標準極嚴格，幾乎比照肉類規範，能成功參展相當不容易，也展現台南在食品加工與品質管理的實力。

黃偉哲表示，台南擁有得天獨厚的自然環境、豐富農漁物產與深厚飲食文化，近年來農特產品已成功拓展至東北亞、東南亞、北美、歐洲及紐澳市場，逐漸打響國際知名度。

市府農業局指出，台南專區這次的產品設計更貼近國際市場，許多商品採用精緻小包裝，方便攜帶與食用，提升國際買家的購買意願，今年台南專區除展示優質農產，也希望透過創新加工食品讓買家看到台南農漁業的實力。

東京食品展展期至三月十三日，台南團隊積極與國際買家接洽，尋求出口與合作機會。市府期盼透過這次展會，進一步提升台南農產品在日本市場的能見度與知名度，讓更多優質農漁產走向國際，並希望今年展會訂單金額能突破去年的四．二億元，帶動台南農漁產業持續升級與成長。

農業局長李芳林表示，多年來台南持續透過參展推廣農漁特產與加工食品，逐步在國際市場建立穩定口碑，這次台南專區不僅是美食展示，也是城市品牌與文化的延伸，讓世界看見台南的味道，也讓台南的農漁業有更多可能。

