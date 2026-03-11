2月新生兒僅6523創新低 台灣總人口連26個月負成長

內政部昨公布今年2月戶口統計資料，2月出生數為6523人，總人口已連續26個月呈現負成長。（資料照）

內政部昨公布今年二月戶口統計資料，截至二月底，全台總人口數為二三二八萬二七三人，與去年同期減少十萬四三四一人，與一月相比減少八七七二人，總人口已連續廿六個月呈現負成長。

在新生兒部分，二月出生數為六五二三人，折合年粗出生率為千分之三．六五，較一月減少二二〇〇人，較去年同期減少三八八四人，出生數首度跌破七千人，創下史上單月新低紀錄。

出生數首度跌破7千人

死亡數部分，二月死亡一萬四八八一人，折合年粗死亡率為千分之八．三三，較去年同期減少七〇〇七人，較一月減少二六四八人。

人口結構方面，至二月底，台灣〇至十四歲人口數為二六六萬七三四九人，占總人口比率一一．四六％；十五至六十四歲人口數為一五九〇萬五二四八人，占六八．三二％；六十五歲以上人口數為四七〇萬七六七六人，占二〇．二二％。

與去年同期比較，人口增加率最高者為桃園市〇．六％；人口減少率最多為金門縣二·五〇％。

