北市工務局rap影片 歡送李四川

李四川昨卸下台北市副市長職務，國民黨今將徵召參選新北市長；他昨釋出一段台北市工務局為他製作的歡送影片，驚喜地說「他們竟然為我作了一首rap」，影片內容細數「Hammer（槌） Lee」在北市的點滴，以「職人精神、永不退場」結尾，讓人相當動容。影片釋出不到卅分鐘，吸引近三千人觀看，紛紛留言肯定工程人的認真、踏實。

前天，市長蔣萬安在李四川上班最後一天下班前，率市府相關局處同仁為李四川舉辦歡送會，蔣萬安準備多項禮物，包括寫著「四載躬親固北基、川流眾志拓新城」的中堂、特製輝達契約書與權狀的悠遊卡、一件藍灰色西裝，最後還有一件「馬到成功」的祝福。

李四川昨在臉書分享歡送會中工務局為他製作的rap影片，還說「好在沒有當場要他配舞」。影片中說他從不穿西裝在辦公室裡發愁，總在工地現場跟大家一起濕了領口，敘述李四川自稱「Hammer Lee」是工程人的執著，李像把重槌，擊碎所有繁雜的慣例，實事求是，是工務人的驕傲。細數他督導的各項業務，以及要同仁別聽那些政治的風暴，把路鋪平、把水溝通，才是真正的榮耀；不講大道理，只說「把它做對」，讓專業從不後退，形容李四川「職人精神、永不退場」。

