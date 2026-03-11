為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市工務局rap影片 歡送李四川

    2026/03/11 05:30 記者何玉華／台北報導
    李四川9日在台北市政府上班最後一天，台北市長蔣萬安準備了多項禮物，也頒給他獎章。（台北市政府提供）

    李四川9日在台北市政府上班最後一天，台北市長蔣萬安準備了多項禮物，也頒給他獎章。（台北市政府提供）

    李四川昨卸下台北市副市長職務，國民黨今將徵召參選新北市長；他昨釋出一段台北市工務局為他製作的歡送影片，驚喜地說「他們竟然為我作了一首rap」，影片內容細數「Hammer（槌） Lee」在北市的點滴，以「職人精神、永不退場」結尾，讓人相當動容。影片釋出不到卅分鐘，吸引近三千人觀看，紛紛留言肯定工程人的認真、踏實。

    前天，市長蔣萬安在李四川上班最後一天下班前，率市府相關局處同仁為李四川舉辦歡送會，蔣萬安準備多項禮物，包括寫著「四載躬親固北基、川流眾志拓新城」的中堂、特製輝達契約書與權狀的悠遊卡、一件藍灰色西裝，最後還有一件「馬到成功」的祝福。

    李四川昨在臉書分享歡送會中工務局為他製作的rap影片，還說「好在沒有當場要他配舞」。影片中說他從不穿西裝在辦公室裡發愁，總在工地現場跟大家一起濕了領口，敘述李四川自稱「Hammer Lee」是工程人的執著，李像把重槌，擊碎所有繁雜的慣例，實事求是，是工務人的驕傲。細數他督導的各項業務，以及要同仁別聽那些政治的風暴，把路鋪平、把水溝通，才是真正的榮耀；不講大道理，只說「把它做對」，讓專業從不後退，形容李四川「職人精神、永不退場」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播