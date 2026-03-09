新北農業創生 北海物產躍上旅宿餐桌

新北市長侯友宜（右三）昨天出席「永續餐桌．在地共好」北海物產發表會，見證「金山漫遊」與新書致贈活動。（記者俞肇福攝）

新北市政府攜手在地品牌「金山漫遊」，整合北海岸物產，與十五家旅宿業者推動食材供應合作，市長侯友宜昨天出席「永續餐桌．在地共好」北海物產發表會，將地方創生新書《北海靠岸》贈與合作業者，讓旅客一入住就能深度認識在地的風土與產業故事，展現新北農業創生與永續餐桌的實踐成果。

侯友宜指出，新北市鼓勵年輕人返鄉就業，全國首創以農業為基礎推動地方創生，跨域整合農業、教育、觀光、在地產業與行銷通路資源，輔導特色產業鏈，成立地域品牌與農業創所，打造銷售通路並提升人才培育量能，成為青年返鄉就業的堅強後盾。

農業局長諶錫輝表示，「金山漫遊」長期深耕北海岸，今年與北海洲際酒店等十五家旅宿業者建立在地食材供應合作模式，將地瓜、茭白筍、小卷等農漁產品導入旅宿餐飲，有效減少食物碳足跡。農創書刊《北海靠岸》收錄北海岸豐富的產業故事與旅遊路線，將作為旅客入住期間的導覽工具，實踐「吃在地、懂在地」的深度旅遊。

「金山漫遊」執行長賴家華分享，藉由串聯旅宿業者，讓產地端獲得穩定通路，使農、漁民安心投入開發具地方特色與高品質的農特產，也讓旅客在餐桌上品嘗北海岸的風土滋味，新書《北海靠岸》就像一張邀請函，帶領遊客走進巷弄、田間與海邊，透過故事理解地方。

