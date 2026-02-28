元宵節賞「月全食」 錯過再等46年

今年最受矚目的天文奇景「月全食」，將於三月三日登場。（台北天文館提供）

今年最受矚目的天文奇景「月全食」將於三月三日登場，台北市立天文館指出，本次不僅是二〇二八年底前最後一次月全食，更恰逢元宵節，天象與節慶同日交會的難得巧合，要到二〇七二年才會再次出現。

天文館說，本次月全食在台灣各地均可觀賞到，當日十七時五十分月出時，月球開始進入地球本影，即「初虧」，形成特殊的「月出帶食」景象；十九時四分「食既」，月球完全進入地球本影，進入全食階段；十九時卅四分「食甚」，月球最接近地影中心；廿時三分「生光」，月球開始離開本影；從食既到生光共歷時約五十九分鐘，在此期間，月面因地球大氣折射陽光而呈現暗紅色，形成俗稱的「血月」。生光後的月球逐漸由虧轉盈，至廿一時十八分完全離開本影而「復圓」，從初虧到復圓的本影食歷時三小時廿八分鐘，觀賞條件極佳。

台北天文館將於三月一日下午兩點舉辦「血月再現」專題演講，深度解析月食成因與觀察重點，歡迎網路報名。元宵節下午五時四十五分起，透過官方YouTube頻道進行月食全程直播；館內亦於晚上六時卅分至八時卅分開放觀測室，民眾可透過專業望遠鏡觀察月面食相變化，現場並設有月全食主題海報展與定時導覽。

