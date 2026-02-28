為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    228連假首日台北燈節湧人潮 傳統花燈人氣高

    2026/02/28 05:30 記者孫唯容／台北報導
    民眾冒雨賞Baby Molly主燈。（記者孫唯容攝）

    民眾冒雨賞Baby Molly主燈。（記者孫唯容攝）

    二〇二六台北燈節在圓山花博展區、西門町展區分別以變形金剛、泡泡瑪特六大展區，打造「雙IP、雙展區」，昨二二八連假首日，雖然上午飄小雨，但是下午天氣轉晴後，圓山花博展區有不少民眾前往，現場還有舞台表演，人潮一路匯聚到晚間。西門町展區人潮相對前一天密集，還有不少韓國、日本旅客討論傳統花燈。

    昨二二八連假首日，台北燈節西門展區泡泡瑪特六大IP燈組前，皆有民眾合影，位在中山堂的傳統花燈競賽燈區，也聚集不少民眾拿起手機捕捉各式花燈作品，人潮相比泡泡瑪特完全不輸，還有日韓旅客發出讚嘆聲。圓山花博展區下午即出現人潮，現場搭配各式舞台表演，包含主燈秀、甜點秀、牛肉麵秀、搖滾樂團等表演，越晚越熱鬧。

    吳姓民眾帶著兩名孩子賞燈，吳先生說，昨走訪兩個展區，雖然都有人潮，但是跟往年不能相比，雖然IP主燈相對吸引孩童、年輕族群，但他發現傳統花燈人氣也很高，民眾更會花時間好好欣賞傳統花燈，而非僅拍照打卡。

    台北燈節傳統花燈吸引不少民眾欣賞。（記者孫唯容攝）

    台北燈節傳統花燈吸引不少民眾欣賞。（記者孫唯容攝）

    228連假首日，台北燈節圓山花博展區人潮多。（記者孫唯容攝）

    228連假首日，台北燈節圓山花博展區人潮多。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播