228連假首日台北燈節湧人潮 傳統花燈人氣高

民眾冒雨賞Baby Molly主燈。（記者孫唯容攝）

二〇二六台北燈節在圓山花博展區、西門町展區分別以變形金剛、泡泡瑪特六大展區，打造「雙IP、雙展區」，昨二二八連假首日，雖然上午飄小雨，但是下午天氣轉晴後，圓山花博展區有不少民眾前往，現場還有舞台表演，人潮一路匯聚到晚間。西門町展區人潮相對前一天密集，還有不少韓國、日本旅客討論傳統花燈。

昨二二八連假首日，台北燈節西門展區泡泡瑪特六大IP燈組前，皆有民眾合影，位在中山堂的傳統花燈競賽燈區，也聚集不少民眾拿起手機捕捉各式花燈作品，人潮相比泡泡瑪特完全不輸，還有日韓旅客發出讚嘆聲。圓山花博展區下午即出現人潮，現場搭配各式舞台表演，包含主燈秀、甜點秀、牛肉麵秀、搖滾樂團等表演，越晚越熱鬧。

吳姓民眾帶著兩名孩子賞燈，吳先生說，昨走訪兩個展區，雖然都有人潮，但是跟往年不能相比，雖然IP主燈相對吸引孩童、年輕族群，但他發現傳統花燈人氣也很高，民眾更會花時間好好欣賞傳統花燈，而非僅拍照打卡。

台北燈節傳統花燈吸引不少民眾欣賞。（記者孫唯容攝）

228連假首日，台北燈節圓山花博展區人潮多。（記者孫唯容攝）

