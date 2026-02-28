為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉縣228追思音樂會 翁章梁籲了解歷史

    2026/02/28 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義縣政府舉行228事件紀念追思活動，眾人一同敲響和平響鐘。（記者王善嬿攝）

    今年為二二八事件七十九週年，嘉義縣政府昨舉行追思音樂會，透過音樂與詩歌，撫慰受難者家屬悲痛心情。縣長翁章梁表示，二二八事件消滅了台灣先一代菁英，七十九年後的現在，因一代代菁英努力突破，讓台灣人呼吸自由空氣，讓台灣在AI發展時代作為重要角色，呼籲台灣人要了解二二八歷史，「自由不是天上掉下來的」。

    翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷、台灣基督長老教會嘉義中會與受難者家屬代表曾耿玉、邱建源、湯進賢等人，昨出席音樂會，在樂團演奏「四季紅」、「島嶼天光」等歌曲後，敲響「和平響鐘」。

    翁章梁表示，二二八事件發生後，還發生白色恐怖，先一代菁英、知識分子有些在二二八事件犧牲，有些則在白色恐怖被抓去關，甚至遭槍殺，整個台灣充滿肅殺氛圍。

    翁章梁說，七十九年來，台灣一代代菁英輩出，讓台灣人能呼吸自由的空氣；AI時代全球各國都要來與台灣企業合作，未來台灣將扮演AI文明發展的重要角色，呼籲民眾要了解歷史，才能知道自己要扮演的角色。

