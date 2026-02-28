為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    番路地久橋朽壞改建 明年下半年完工

    2026/02/28 05:30 記者王善嬿／嘉義報導

    嘉義縣番路鄉觸口村「地久橋」啟用迄今近卅年，經地震後檢測，木縱梁多處腐朽損壞，安全構件也有多處局部斷裂情形，阿里山國家風景區管理處考量遊客安全及提升服務品質，去年封閉橋梁，投入一．二億元經費辦理吊橋及周邊環境改建工程設計作業，日前工程開工，採兩階段施工，預計明年下半年完工。

    阿管處長龔峰祥說，地久吊橋是阿里山公路具代表性地標之一，也是許多國內外遊客進入山區前的重要停留據點；由於橋梁使用年限增加，加上近年風災及地震頻繁影響，橋體及周邊設施老化，為提升公共安全與整體景觀品質，第一期橋梁主體結構投入經費九九〇〇萬元、第二期周邊環境及景觀優化投入二一〇〇萬元，一併改善橋梁與周邊環境。

    改善工程納入「通用設計」理念，打造無障礙，且平整通行空間，消除與阿里山公路路面高低差，完工後將讓高齡長輩或行動不便民眾及親子家庭能安心通行，落實全齡共享旅遊環境。

    整體工程預計明年下半年完工，未來完工後，將串聯鄒族逐鹿文創園區、牛埔仔休憩園區等周邊景點，形成完整旅遊環線，強化阿里山意象，為地方觀光注入新動能。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播