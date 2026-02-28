番路地久橋朽壞改建 明年下半年完工

嘉義縣番路鄉觸口村「地久橋」啟用迄今近卅年，經地震後檢測，木縱梁多處腐朽損壞，安全構件也有多處局部斷裂情形，阿里山國家風景區管理處考量遊客安全及提升服務品質，去年封閉橋梁，投入一．二億元經費辦理吊橋及周邊環境改建工程設計作業，日前工程開工，採兩階段施工，預計明年下半年完工。

阿管處長龔峰祥說，地久吊橋是阿里山公路具代表性地標之一，也是許多國內外遊客進入山區前的重要停留據點；由於橋梁使用年限增加，加上近年風災及地震頻繁影響，橋體及周邊設施老化，為提升公共安全與整體景觀品質，第一期橋梁主體結構投入經費九九〇〇萬元、第二期周邊環境及景觀優化投入二一〇〇萬元，一併改善橋梁與周邊環境。

改善工程納入「通用設計」理念，打造無障礙，且平整通行空間，消除與阿里山公路路面高低差，完工後將讓高齡長輩或行動不便民眾及親子家庭能安心通行，落實全齡共享旅遊環境。

整體工程預計明年下半年完工，未來完工後，將串聯鄒族逐鹿文創園區、牛埔仔休憩園區等周邊景點，形成完整旅遊環線，強化阿里山意象，為地方觀光注入新動能。

