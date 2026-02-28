嘉義台灣燈會3/3「開燈」煙火秀 10分鐘1.7萬發

2026台灣燈會3月3日開燈，當晚將舉行中、高空煙火秀。（嘉義縣府提供）

最大煙火12吋 多層次煙火交錯齊發 營造天馬飛越銀河磅礡景象

「二〇二六台灣燈會」將於三月三日晚間在嘉義縣舉行開燈儀式，當晚八點五分上演長達十分鐘中、高空煙火秀，總發數達一萬七千發，最大施放尺寸達十二吋，以層次分明、節奏明快的編排設計，為燈會揭開震撼序幕。

展演「天馬行空・馳騁銀河」主題

去年在大阪世博的台灣TECH WORLD館（TW館）吸引逾一一六萬人次參觀，將在台灣燈會期間重現，行政院長卓榮泰預定三月一日傍晚五點半出席台灣燈會TW館開幕典禮。

縣府表示，三月三日開燈日煙火展演主題「天馬行空・馳騁銀河」，分為三大篇章，「啟程・曙光初現」以金色煙火劃破夜空，象徵天馬啟程；「焰舞・燃燒千里」以紅金色火焰瞬間綻放，展現奔馳力量；壓軸「飛躍・極境之光」則以多層次煙火交錯齊發，營造天馬飛越銀河的磅礡景象。

搭配地面燈景 打造立體視覺震撼

透過中、高空煙火錯落施放，從地面燈景延伸至天際線，打造立體視覺震撼。施放高度與節奏皆精密設計，讓觀眾在十分鐘內感受從鋪陳到高潮的完整敘事曲線，兼具藝術性與故事性。

台灣燈會主燈區為最佳觀賞煙火秀地點，屆時主燈、特色燈區裝置藝術與中、高空煙火將交織成「天地共構」畫面，地面燈海與空中煙火相互輝映，形成前景、主體與天際線三層次構圖。

16個衛星燈區 展現各鄉鎮市特色

嘉縣有十六個鄉鎮市也設置衛星燈區，中埔鄉主燈「嬉春．曳影花綻」，昨與風鈴花季活動同步登場，今晚七點半上演近廿分鐘煙火秀壓軸；新港鄉「藍」市場燈區、大林鎮「造飛機萌偶花燈樂園」等四個燈區、六腳鄉「六腳好豐光」展區等，也將展現各地文化特色，讓遊客體驗嘉義多元風貌。

