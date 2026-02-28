為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    台南321巷藝術聚落 轉型文旅複合園區

    2026/02/28 05:30 記者洪瑞琴／台南報導
    台南三二一巷藝術聚落將首度轉型文化旅宿複合園區。（記者洪瑞琴攝）

    台南三二一巷藝術聚落將首度轉型文化旅宿複合園區。（記者洪瑞琴攝）

    台南文化旅遊再添亮點！「三二一巷藝術聚落」歷經三年古蹟修復與景觀整備後，由承億文旅取得九年經營權，將統籌園區未來發展。園區自三月一日起閉園整備，預計下半年以全新面貌重新開放。

    三二一巷原為日治時期日軍官舍群，承載城市歷史記憶。自二〇一三年引入藝文團隊活化後，逐步成為集合創作、展演與公共交流的文化場域，被民眾暱稱為「都市桃花源」，也是台南重要的新創藝術基地。

    南市文化局局長黃雅玲表示，去年啟動公開招商程序後，由承億文旅取得經營權，將結合專業經營與策展思維，融合文化資產保存、主題策展及深度旅宿體驗，打造兼具歷史風貌與觀光效益的複合型園區。品牌核心「文化策展型旅宿」更首度引入「入住古蹟」，住宿結合文化體驗經營形式概念，體驗不同於一般觀光的文化魅力。

    春節期間，園區推出導覽、社區匯演、劇團展演及日式茶席活動，吸引民眾走春打卡，為閉園前畫下熱鬧句點。下半年重啟後，這座融合古蹟風華與當代創意的新地標，勢必再為台南旅遊注入全新想像。

