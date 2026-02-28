台南「卡比胖拉」小提燈 首日6千份發光

仁德區「點亮成功」森林燈會開幕，今年增加光影藝術秀，更具看頭。（記者吳俊鋒攝）

今天在虎頭埤、葫蘆埤、德元埤風景區 再發4千份

元宵節將至，台南市觀光旅遊局昨天在二二八連假首日，前進虎頭埤、葫蘆埤、德元埤三埤風景區發放「卡比胖拉」造型小提燈，吸引親子大排長龍，合計四千份全被搶光。

請繼續往下閱讀...

觀旅局昨天也在熱門景點「西市場」加碼發放卡比胖啦小提燈，準備了兩千份，一樣供不應求，顯見受歡迎的程度。

造型小提燈發放今天仍會在三埤風景區進行，也是四千份；觀旅局希望透過可愛、吸睛的卡比胖拉，帶動景點與燈節的人潮，在連假走進台南，感受自然慢活、光影交織的魅力。

本土IP造型可愛、療癒 值得收藏

市長黃偉哲昨天就到虎頭埤發放小提燈，人潮爆滿，他說，提燈卡比胖拉是本土IP，而非外來的，市府聯手台灣優秀創作家一起推出，造型可愛、療癒，親子都喜歡，尤其與轄內知名的芒果、柑橘、柚子等產業結合，行銷在地特色，值得收藏。

觀旅局局長林國華說，卡比胖拉以圓潤、療癒的水豚造型，搭配悠閒靜謐的埤塘水域意象，展現台南自然、放鬆、慢活的旅遊節奏。

林國華強調，除了已公佈的發放場次外，民眾只要在指定景點消費滿額、拍照打卡，或者參與燈節，都可兌換，各有活動期限，送完即止。

點亮成功森林燈會 搭配炫麗光影秀

此外，地方發起的仁德區「點亮成功」歡慶元宵活動昨晚開幕，採森林燈會的形式，約三百公尺的場域，佈置了一五〇〇盞，搭配光影藝術秀，相當炫麗，地點在虎山實驗小學後側，展期三天。今、明兩天活動並將各贈送千份的傳統提燈與精美鑰匙圈。

奇美博物館的《埃及之王：法老》特展持續受到歡迎，遊客絡繹不絕，緊鄰的成功里森林燈會也正式開幕，人潮湧至，讓當地熱鬧非凡。

仁德區長許博森指出，點亮成功由里辦結合各界資源共同推動，去年首度舉行，人潮塞爆，因迴響熱烈，地方續辦，公所全力協助，歡迎大家利用連續假期，白天到奇美博物館看法老，夜間至虎山森林步道賞燈會，吃湯圓、慶元宵。

市府觀旅局特製大型的卡比胖拉提燈，相當吸睛。（記者吳俊鋒攝）

台南市長黃偉哲到虎頭埤發放卡比胖拉提燈。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法