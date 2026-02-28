小熊妹、熊霸 馬來熊姊弟3月下旬移居日本

台北動物園內馬來熊姊弟將前往日本擔任保育大使，圖為姊姊「小熊妹」。（台北動物園提供）

台北市立動物園熱帶雨林區僅有的兩隻馬來熊姊弟「小熊妹」及「熊霸」，即將於今年移居日本札幌市円山動物園（円讀音同圓），透過新血統來豐富域外族群的基因多樣性。園方表示，最快三月中下旬馬來熊就要啟程，喜愛馬來熊的民眾請抓緊時間前往動物園道別並送上祝福。

二〇一三年台北動物園與円山動物園締結友好協定，共同進行物種保存、環境教育等交流，至今有揚子鱷和箭毒蛙自円山動物園來到台北動物園，增加園內兩棲動物基因多樣性。

日本目前有八個動物園共育有十四頭馬來熊，然而數量於過去十年間減半，整體域外族群面臨危機，需要導入新血統個體，進而促成此次「小熊妹」和「熊霸」赴日擔任保育大使。

「小熊妹」與「熊霸」都是在台北動物園出生長大的個體，照養團隊努力採取環境豐富化布置、行為豐富化玩具、食物供應變化等方法增進牠們生活樂趣。民眾或許曾觀察過牠們趴在大型棲架上，抱著PVC管大快朵頤；或在活動場裡到處「翻箱倒櫃」把鼻子塞進所有能塞進的地方，尋找食物的可愛模樣。

台北動物園內馬來熊姊弟將前往日本擔任保育大使，圖為弟弟「熊霸」。（台北動物園提供）

