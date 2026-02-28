為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    汽車隔熱紙新制 今上路

    2026/02/28 05:30 記者吳亮儀／台北報導
    汽車隔熱紙透光率標準新規定，適用於今天起領照的新車才須符合規定。（記者吳亮儀攝）

    可見光透過率 列為車輛檢驗項目之一

    汽車隔熱紙透光率新制今天上路，已有十九家廠牌、四九三型合格隔熱紙產品，並持續增加中；交通部公路局說明，今天起「新車」須符合規定，車輛若不依規定參加檢驗，依道路交通管理處罰條例，最高可處一八〇〇元罰鍰。

    已有493型合格產品可選用

    為確保駕駛人在行駛過程中，具有足夠行車視線與清晰的視野，交通部公布修正道路交通安全規則，今起隔熱紙可見光透過率列為車輛檢驗項目之一。

    合格隔熱紙產品的合格標識有二種方式，一是業者於生產過程中直接將合格標識烙印於產品上，另一種是由財團法人車輛安全審驗中心印製、核發。合格產品資訊可參考車安中心的「車輛安全資訊網」合格產品專區，或監理服務網汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙專區廠牌型號資訊。

    公路局監理組組長吳季娟說明，去年六月卅日已公布「汽車車窗及擋風玻璃黏貼隔熱紙使用指引」，一般車輛前擋風玻璃隔熱紙可見光透過率應達七十％以上、前側窗四十％以上；計程車及幼童專用車的前擋玻璃則為七十％以上、其餘車窗及後擋風玻璃可見光透過率均為四十％以上。

    新規是今年二月廿八日起領用牌照的「新車」適用，並為車輛檢驗項目之一，車輛若不依規定參加檢驗，依據道路交通管理處罰條例最高可處一八〇〇元罰鍰。

