二二八連假首日 國道撞況多

一輛載運危險物品間二甲苯的化學槽車，昨日上午行經中山高五堵路段，不慎撞擊外側護欄，幸未破裂外洩釀災，但這起事故仍造成後方回堵6公里。（記者吳仁捷翻攝）

昨天是二二八連假首日，到傍晚十七時止，國道累計發生七十二起車禍，都嚴重影響車流並回堵數公里。交通部高速公路局預估，今天國道仍有十八處南下、北上路段易塞車，且有匝道封閉、高承載管制措施，車流量也是平日年平均的一．二倍，民眾出遊要先關注路況。

72起車禍 均造成嚴重回堵

高公局預判今壅塞路段包括南（東）向的國一楊梅─新竹、彰化系統─埔鹽系統；國三土城─關西、快官─霧峰、草屯─名間；國五南港系統─頭城；國十鼎金系統─燕巢系統。

北（西）向易塞車路段有國一西螺─埔鹽系統、苗栗─湖口、圓山─大華系統；國三竹山─中興、草屯─霧峰、大山─香山、關西─大溪；國五宜蘭─坪林；國四潭子系統─豐勢；國六東草屯─霧峰系統；國十仁武─左營端。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量在上午六時前，或十二時後出發；國五南向用路人建議清晨五時前或十七時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於九時前出發，中部地區中午十二時前出發，國五北向用路人建議於九時前出發，節省寶貴時間。

連假首日出遊人潮也呈現北冷南熱兩極化，宜蘭往花蓮的蘇花路廊台九線蘇花改，昨天車流順暢，平均車速都能維持六十公里左右，南下只需約一小時二十分鐘可開到崇德。

出遊人潮北冷南熱 恆春半島成首選

但在南台灣，屏東南下車流一早便呈現「爆發式」增長，上午九點前每小時車流量已突破兩千七百輛次，直逼春節高峰，恆春半島處處可見遊客人潮。地方旅遊業者分析，春節過後、假期較短的連假，國人回流至交通便利、氣候穩定的南台灣，「想出國的都出去過了，留在台灣首選恆春半島！」

