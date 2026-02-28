官我什麼事》港務公司董事長周永暉：今年597艘次郵輪抵台 創疫後新高

港務公司董事長周永暉喊話擴大國際航線，打造台灣郵輪觀光經濟產業。（記者于安亭攝）

自新冠疫情後，郵輪市場逐漸復甦，越來越多人選擇搭郵輪到各國遊玩。台灣港務公司董事長周永暉指出，預估今年會有五九七艘次郵輪抵台，是自疫情結束後的新高。

周永暉接受本報「官我什麼事」節目專訪，他表示，去年度有五六七艘次郵輪訪台，港務公司預估今年會達五九七艘次，當中有精緻郵輪、也有探索郵輪，還有比較大型郵輪，已經恢復到疫情之前的艘次水準。

周永暉曾任交通部觀光署署長，針對郵輪能夠帶來多少觀光客，他表示，港務公司有不同的KPI計算方式，會以郵輪「艘次」來計算，船舶越多、表示這個港口的發展越好，是一個亮點、有更多人搭郵輪願意來這裡玩。

港口是認識台灣旅遊的重要入口

周永暉表示，台灣港務公司總共有七個國際商港、還有二個國內港，也就是布袋港跟澎湖的馬公港，「郵輪的旅客可以看到台灣每個港口的特性，港口是認識台灣旅遊的重要入口」。他表示，希望能有更多的航商船舶能夠來停靠台灣，不管是基隆港或是高雄港、台中港、花蓮港，都非常歡迎。

基隆高雄串接日韓菲 跳島概念旅遊

周永暉也舉例，譬如高雄港會多和東南亞國家港口郵輪合作，也和高雄市政府聯手加強對郵輪旅客的觀光接駁；基隆港部分就盡量跟日本、韓國做串接，「現在有一些搭配方式，是菲律賓跟日本，或是菲律賓、台灣、韓國，搭配高雄港跟基隆港的串接，成為一種跳島的概念」。

另外，周永暉也提到，目前台灣正積極發展的離岸風電，最重要的運補、維護的「母港」台中港，今年剛好建港五十年，「未來台北港、高雄港，都全力發展離岸風電，等於是綠能的轉型」。

