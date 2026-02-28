麻疹男確診趴趴走 526人列監測

國內出現今年首起麻疹群聚，為境外移入引發本土感染，目前累計2人確診，並匡列526名接觸者。示意圖，與新聞無關。（資料照）

急診室陪病 被8月大男嬰感染 大年初五逛北市光華商場、西門町

國內出現今年首起麻疹群聚，北部八個月大男嬰為越南境外移入個案引發本土感染，目前累計二人確診，匡列五二六名接觸者，整體監測將持續至三月十七日。

疾管署副署長林明誠說明，指標個案是一名八個月大男嬰，曾與家人赴越南探親，返台後出現發燒、咳嗽及出疹等症狀，歷經六度就醫才確診，前三次至同一診所，後三次轉往不同醫院。

疫情延伸至醫院接觸者，第二位個案為新北市中和區四十二歲男性，是在男嬰前往的第二家醫院急診時接觸感染，個案並非就醫病人，而是陪病者，出現症狀後，自行就醫三次，第三次才確診，衛生單位已公布其活動史並擴大匡列。

目前群聚分為兩波監測，林明誠指出，男嬰相關接觸者四二二人監測至本月廿八日，四十二歲男性個案接觸者五二六人監測至三月十七日；若未再出現新病例，將可陸續解除警報。

疾管署強調，接觸者應落實健康監測，包括避免出入公共場所、避免接觸高風險族群、每日量測體溫；若出現症狀應先通報衛生局安排就醫，切勿自行就醫，以免造成進一步傳播。

搭乘過的捷運與公車均已清消

北市衛生局指出，新北男性確診個案廿一日在北市有活動足跡，包含光華商場、捷運板南線自忠孝新生站至西門站、西門町等地。相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測十八天。

提醒民眾，麻疹傳染力強，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及出疹等症狀，接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，但建議要佩戴口罩。

日本病例創高 國人赴日提高警覺

國際疫情方面，麻疹持續流行亞洲多國，日本今年病例數為近七年同期新高，集中於東京、大阪等都會區，隨著三月WBC世界棒球經典賽將於東京舉行，疾管署提醒國人赴日應提高警覺。

林明誠也提醒，即使國內疫苗覆蓋率高，仍可能因境外移入引發群聚，尤其未滿一歲嬰兒、未接種疫苗者、免疫功能低下者及孕婦為高風險族群；三月至五月為麻疹群聚風險較高時期，目前國內MMR疫苗庫存約廿萬劑，呼籲民眾依時接種，出國前可評估自身免疫力，以降低感染風險。

