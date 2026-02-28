為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    高雄旅運中心 擬引進360度旋轉餐廳

    2026/02/28 05:30 記者洪定宏／高雄報導
    海景第一排！高雄旅運中心迎接3週年，頂樓15樓擬引進360度旋轉餐廳。（記者洪定宏攝）

    造價高達五十一億元的高雄港旅運中心營運將滿三週年，盛傳台灣港務公司打算在旅運中心的頂樓第十五樓，引進三百六十度旋轉餐廳，對此，港務公司低調回應，僅在規劃階段，尚未定案。

    評估設在擁無敵海景的第15樓

    另外，根據港務公司內部規劃，三樓將作為郵輪國際會議廳，提供中小型活動場域的額外選擇；四樓培訓中心；五樓台灣港探索館；六樓及七樓會展中心，在郵輪靠泊時，策辦地方特展及藝文活動，並在非靠泊期間，作為企業發表、交流、國際會議場域。

    高雄港旅運中心因為地處港區海景第一排、「超未來感」的外型，加上內部「歌劇院式」挑高設計，備受企業界青睞，台灣港務公司決定釋出更多空間給新創產業承租。

    不過，旅運中心當初設計僅針對一般辦公使用，且歷經長達十年，才於二〇二三年三月落成啟用，內部管線及空間又須重新調整，整體建物直到二〇二四年二月才驗收，且僅遠傳電信進駐十樓，去年遭審計部檢討。

    據了解，台灣港務公司團隊研擬對策，總計十五層樓的旅運中心，扣除一、二、八至十四樓的辦公及招商空間，三至七樓將規劃郵輪國際會議廳等；至於擁有無敵海景的第十五樓，配合未來的人流與商業需求，擬引進三百六十度旋轉餐廳，相關規劃正持續評估。

