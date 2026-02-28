高捷世運站A6公辦都更 3月底招商

高捷R17世運站周邊A6公辦都更位置圖（紅圈處）。（高市都發局提供）

可開設辦公空間、智慧宅、餐飲零售等 以滿足台積電與供應鏈員工需求

高雄半導體S廊帶成形，台積電楠梓園區帶來龐大產業鏈與人才進駐需求，高市府接連推動捷運R17世運站周邊A5、A6公辦都更，繼日勝生獲選為A5預計投資八十億元後，A6街廓也將於三月底公告徵求實施者，已有多家潛在投資者探詢。

台積電楠梓廠專注於先進製程，P1廠已於去年第四季如期量產二奈米製程、P2廠預計今年正式量產，並規劃擴展至五到六座廠，成為全球最先進半導體製程的關鍵樞紐。預計整個廠區運作後，將帶來超過一五〇〇億元產值、創造逾七千個高科技職缺及兩萬個周邊工作機會。

兼具交通優勢與半屏山生態環境

為滿足台積電與上下游供應鏈的員工生活需求，市府接連推動R17世運站周邊A5、A6公辦都更案；A6基地約一．〇六公頃，地處半屏山與台積電之間的軸心，離捷運世運站約三百公尺，至台積電僅約一．五公里，並快速連結左營高鐵站，兼具TOD（大眾運輸導向型發展）交通優勢與半屏山生態環境條件。

須建置銜接A5人行立體連通空橋

高雄市都發局強調，A6基地可開設辦公空間、智慧宜居宅，並導入餐飲零售等，同時規劃公共托育中心，實施者須建置銜接A5的人行立體連通空橋。預計三月底公告招商，已有潛在投資者研議投資可能。

不過，市議會近日召開公聽會，有學者憂心在少子化、人口負成長與超高齡化之下，高雄加速推進TOD、捷運聯開案，恐會加重財政負擔。

對此，都發局強調，市府透過「土地價值回收」機制，如容積獎勵回饋、公辦都更分回產權等，回收開發增值利益以挹注建設；同時推動平權TOD，透過給予開發商容積獎勵時，強制要求提供一定比例的社宅，確保年輕科技人才與基層勞工能負擔的捷運站周邊生活。

