北埔5千人擎油笐火 夜遊秀巒山

約5000名遊客手拿油笐火，夜遊北埔秀巒山。（記者黃美珠攝）

新竹縣北埔鄉一年一度的「正月十五油笐火」元宵盛會，昨晚登場，在「英國達人秀」發光的「即將成真」火舞團員楊立微，跟該團創辦人之一的蔡宏毅首度加入活動演出，她在北埔慈天宮前廣場帶來讓人嘖嘖稱奇的《火之桌》，讓民眾近距離感受火舞的魅力，贏得現場滿堂喝采。

這場元宵盛會，白天以「山城傳藝」油笐火文化行為名，推出兩條主題尋寶路線，結合北埔文化歷史場館導覽、油笐火DIY以及客家傳統米食體驗，替活動揭開序幕，下午在慈天宮前廣場也有舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉以及客語猜燈謎等多樣活動，吸引許多人參與。

請繼續往下閱讀...

另在鄧南光影像紀念館也規劃客庄博弈小遊戲，有押象棋、跌三烏、「講客送好禮」等，並有造型燈籠DIY。現場的小型草地音樂會，則由流浪型街頭藝人「肆月」、吉他暖氣女聲「曉翎Lene」以及全職音樂表演者「國寶GuoBo」接力演出。

延續客庄世代相傳元宵文化

晚上六點半，「油笐火」母火先由慈天宮主委姜心源從慈天宮引出，遞交給鄉長莊明增點燃慈天宮前小舞台上的火盆，再逐一傳遞給現場近五千名遊客，大家隨後一起擎起油笐火把，夜遊北埔老街與秀巒山，用人龍打造出的火龍，蜿蜒穿梭在北埔夜間的街道巷弄之間，延續北埔客庄世代相傳的元宵文化。

火舞壓軸表演 贏得滿堂喝采

夜遊人潮最後集結在俥亭停車場欣賞來自日本豐前市的天狗太鼓、神樂集團「若樂」等的演出，並由「即將成真火舞團」壓軸獻藝，用震撼精采的火舞替北埔鬧元宵活動劃下精彩句點。

登上「英國達人秀」的火舞演員楊立微在北埔慈天宮前表演她揚名國際的《火之桌》。（記者黃美珠攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法