為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北埔5千人擎油笐火 夜遊秀巒山

    2026/02/28 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    約5000名遊客手拿油笐火，夜遊北埔秀巒山。（記者黃美珠攝）

    約5000名遊客手拿油笐火，夜遊北埔秀巒山。（記者黃美珠攝）

    新竹縣北埔鄉一年一度的「正月十五油笐火」元宵盛會，昨晚登場，在「英國達人秀」發光的「即將成真」火舞團員楊立微，跟該團創辦人之一的蔡宏毅首度加入活動演出，她在北埔慈天宮前廣場帶來讓人嘖嘖稱奇的《火之桌》，讓民眾近距離感受火舞的魅力，贏得現場滿堂喝采。

    這場元宵盛會，白天以「山城傳藝」油笐火文化行為名，推出兩條主題尋寶路線，結合北埔文化歷史場館導覽、油笐火DIY以及客家傳統米食體驗，替活動揭開序幕，下午在慈天宮前廣場也有舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉以及客語猜燈謎等多樣活動，吸引許多人參與。

    另在鄧南光影像紀念館也規劃客庄博弈小遊戲，有押象棋、跌三烏、「講客送好禮」等，並有造型燈籠DIY。現場的小型草地音樂會，則由流浪型街頭藝人「肆月」、吉他暖氣女聲「曉翎Lene」以及全職音樂表演者「國寶GuoBo」接力演出。

    延續客庄世代相傳元宵文化

    晚上六點半，「油笐火」母火先由慈天宮主委姜心源從慈天宮引出，遞交給鄉長莊明增點燃慈天宮前小舞台上的火盆，再逐一傳遞給現場近五千名遊客，大家隨後一起擎起油笐火把，夜遊北埔老街與秀巒山，用人龍打造出的火龍，蜿蜒穿梭在北埔夜間的街道巷弄之間，延續北埔客庄世代相傳的元宵文化。

    火舞壓軸表演 贏得滿堂喝采

    夜遊人潮最後集結在俥亭停車場欣賞來自日本豐前市的天狗太鼓、神樂集團「若樂」等的演出，並由「即將成真火舞團」壓軸獻藝，用震撼精采的火舞替北埔鬧元宵活動劃下精彩句點。

    登上「英國達人秀」的火舞演員楊立微在北埔慈天宮前表演她揚名國際的《火之桌》。（記者黃美珠攝）

    登上「英國達人秀」的火舞演員楊立微在北埔慈天宮前表演她揚名國際的《火之桌》。（記者黃美珠攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播