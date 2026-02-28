中壢一工廠違法堆廢棄物 撤照送辦

桃園市中壢區一家製造空心磚再利用工廠，去年七月起違規堆置營建混合廢棄物，估算總量高達四萬五千立方公尺，涉嫌以合法掩護非法，市府環保局稽查限期業者於今年二月廿三日完成清理，否則吊銷再利用許可執照，豈料業者迄今未改善，環局除吊銷其再利用執照，也將全案移送桃園地檢署偵辦，後續將視檢調偵辦結果，命業者提處置計畫書並清空堆置區。

工廠林姓負責人說，環保局命其立即停止收受廢棄物，實則是廠區已超過六個月未收受廢棄物；廠區應於二月廿三日前完成相關改善，但恰逢農曆春節連假，時間不足，致未能全面改善，盼能展期；廠區內的鋼筋、木材等雜質，數量其實非常少，但為了後續可合法收受相關物料，將儘快申請以完全符合「廢棄物再利用機構」相關規定。

請繼續往下閱讀...

環保局官員表示，該工廠本為合法再利用工廠，只是其原料堆置區混雜塑膠、鋼筋、木材等雜質，已不符合核准的原料允收標準，違反廢棄物清理法等規定，可處六千元以上、三百萬元以下罰款，先前稽查已開罰六千元、要求限期清理。

以一輛大型砂石車容量十四立方公只來計算，堆置四萬五千立方公尺，至少要三千二百車次，該再利用工廠就位於中壢工業區，三千多輛違規車輛利用台一線進出，環保局竟然渾然不知，出事後僅開出六千元罰單，平均一輛車不到二元，難怪外界質疑環保局不作為。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法