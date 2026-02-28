桃市今辦音樂會 追思228受難者

今天是「二二八事件」七十九週年紀念日，桃園市政府將於下午一點半至三點，在桃園區二二八紀念公園（大新三街與大興十一街口），舉辦「緬懷歷史，攜手同行」追思音樂會，市長張善政與受難者遺族、市民朋友將獻花緬懷受難者，並在大型追思板貼上象徵自由與祥和的「和平鴿」印記，期盼民眾記取歷史血淚，彰顯公義，促進族群和諧。

曾協助桃園市政府出版《重生與愛：桃園縣人權歷史口述歷史文集》的資深新聞、文史工作者陳銘城昨在臉書發文提及，一九四七年二二八事件發生，傳到當時桃園縣後，各鄉鎮青年紛紛集結成立自衛隊，蘆竹鄉長林元枝率青年到大園軍用機場接收武器，桃園、中壢和大溪都有青年到警察單位接收槍枝，向台灣行政長官陳儀抗議、追打外省人洩恨。

三月八日蔣介石派廿一師來台鎮壓與屠殺，許多人被捕未經審判即遭殺害，蘆竹鄉長林元枝和劇作家簡國賢等人逃亡五年，終究躲不過，林被關在綠島十七年，簡國賢等人遭槍決。

中壢吳鴻麒（前國民黨主席吳伯雄的伯父）是台灣高院推事，却在法院被捕，後在南港橋下被發現遺體，吳鴻麒還有日記寫下二二八的經過，寫到三月十二日被捕前一天，遺族將日記捐給台北市二二八紀念館保存。

