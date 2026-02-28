為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    龍潭魯冰花季開幕 12公頃花海迎賓

    2026/02/28 05:30 記者周敏鴻／桃園報導
    桃園市長張善政（右三）出席魯冰花季開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

    桃園市長張善政（右三）出席魯冰花季開幕典禮。（記者周敏鴻攝）

    賞花景點包括大北坑、三水社區、台灣客茶館等地

    桃園市「二〇二六魯冰花季」昨天開幕，龍潭區大北坑休閒農業區、台灣客家茶文化館等地，種植魯冰花面積共達十二公頃，已盛開迎賓，市府客家事務局長范姜泰基推薦大北坑花區的花況最佳，滿山金黃耀眼的花海，是民眾走春遊賞的最佳去處之一。

    客家委員會、桃園市政府合辦魯冰花季今年邁入第九屆，邀來藝人林逸欣搭配雙龍國小弦樂團，以弦樂演繹知名歌曲「魯冰花」，吸引遊客同歡，桃園市長張善政致詞，盛讚魯冰花之美「最能代表客家文化與精神」，歡迎民眾闔家前來一邊賞花、一邊飲茶。

    客委會產業經濟處長陳瑞榮說，桃園市魯冰花季從花海景觀，到結合產業、客庄文化、青年創意與觀光發展，一年比一年成熟且精彩。

    花季到3/8 大北坑花區有導覽

    魯冰花季進行到三月八日，賞花景點包括大北坑、三水社區、台灣客茶館等地，民眾還能參加系列活動，例如大北坑花區有文化導覽、擂茶、奉茶、搗粢粑、五色粄手作、主題市集、客家藝文表演等，讓民眾體驗茶山花海與客庄生活；客茶館花區結合茶文化展示、茶創意手作，邀民眾認識龍潭好茶。

    順道至龍潭大池 迎古董接財神

    遊客可順道至龍潭大池，「二〇二六迎古董接財神」客家民俗節慶活動，參與「神巡客庄．車巡遶境」、「千人擲筊比賽」、「接財神遶境」、「迎母金補財庫」等，夜間可觀賞大池周邊璀璨的在地互動、特色燈區等，提前歡度元宵節。

    假日有接駁車 部分路段單向通行

    市府規劃魯冰花季的假日免費接駁車服務，民眾可分由龍潭運動公園、楊梅火車站後站，搭乘接駁車前往大北坑花區遊逛，再轉乘接駁車到客茶館展區與各景點，警方與客家局在大北坑實施交通管制，部分路段限制單向通行，禁止路邊停車，請遊客配合疏導，相關資訊可洽詢「二〇二六魯冰花季」活動官網。

