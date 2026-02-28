苗市（火旁）龍踩街 國際學生組隊體驗

一群扶輪社國際學生，參與（火旁）龍踩街嘉年華踩街活動，體驗苗栗在地文化魅力。 （記者張勳騰攝）

二二八連假開始，苗栗市最受矚目的節慶活動「（火旁）龍踩街嘉年華」昨登場，四十組表演團隊浩浩蕩蕩出發，沿途鑼鼓喧天、龍騰獅躍，一路踩街至苗栗市經國路河濱公園後輪番演出，注入節慶能量；一群扶輪社國際學生，也組龍隊參與表演及踩街，體驗苗栗特有的（火旁）龍文化的熱情與魅力。

苗栗市公所指出，今年 龍系列活動以「苗栗 起來」為主題，結合傳統民俗、現代藝文表演與親子互動。

（火旁）龍踩街嘉年華昨天下午四點在苗栗市全民運動館熱鬧揭開序幕，四十支表演團隊浩浩蕩蕩出發，沿途鑼鼓喧天、龍騰獅躍；一群來台的扶輪社國際學生，也組龍隊參與踩街，男女學生輪番上場表演，過程驚呼連連，體驗苗栗特有的舞龍文化。

主場地河濱公園舞台安排一系列表演活動，邀請氣勢磅礡的南庄翔飛獅鼓陣、享譽國內外的九天民俗技藝團、節奏震撼的花響鼓樂團、展現高難度技藝的國立體育大學舞龍隊，以及融合音樂與肢體律動的身聲擊樂團輪番上陣，帶給觀眾不同的視覺饗宴。

重頭戲是今晚在經國路河濱公園舉辦的「（火旁）龍之夜」，民眾可近距離體驗震撼的霹靂（火旁）龍以及親子泡泡（火旁）龍，感受傳統舞龍魅力；多尾祥龍同步（火旁）龍，火光與龍影交織，氣勢磅礡，震撼全場。

頭份好采頭藝術祭 今提蘿蔔燈

此外，頭份市蘆竹湳好采頭藝術祭今年邁入第十三年，成為地方特色活動，今日上午十點至下午四點將在蘆竹湳古厝登場，重現往昔「提蘿蔔燈」慶元宵情景；另外，主辦單位更安排捏陶、市集、走讀活動等，邀請民眾共襄盛舉。

