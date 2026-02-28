為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    后里泰安櫻花季 細雨賞花浪漫

    2026/02/28 05:30 記者張軒哲／台中報導
    桃山步道沿途二葉松林，是武陵農場最佳森林浴景點。（記者張軒哲攝）

    台中開春最浪漫！繼高山武陵農場、福壽山農場櫻花季後，后里泰安櫻花季廿七日也熱鬧開幕，泰安派出所周邊櫻花約有八成盛開，昨天細雨綿綿，不少民眾撐傘賞花，相當浪漫。

    后里泰安派出所周邊八重櫻與吉野櫻盛開，妝點舊山線鐵道風情，后里區公所區長賴同一表示，泰安派出所素有「全台最美派出所」美譽，是全國知名櫻花盛開指標景點。

    昨二二八連假首日因天氣不佳，賞櫻遊客不如預期，加上有交通管制，並未出現交通大打結窘境。后里區公所指出，昨起至三月八日櫻花季期間，福興路、安眉路、福安路及重劃東路周邊道路進行交通管制，請前往賞櫻民眾盡量搭乘火車至泰安站，再步行至派出所。

    武陵農場櫻花正值盛開期，二二八連假迎來人潮，除了賞櫻，還有多處私房景點，例如南谷梅園旁憩亭、茶園步道、雪山登山口天空之鏡、桃山步道。

    福壽山農場千櫻園茶會 今登場

    梨山部落櫻花盛開，福壽山農場千櫻園二月十四日開園，目前山櫻花與粉色系櫻花綻放，今年櫻為幸福‧品茗茶會將於今天在千櫻園浪漫登場。

    后里泰安櫻花季登場，泰安派出所周邊櫻花盛開，吸引民眾賞花。（記者張軒哲攝）

