    首頁 > 生活

    盧秀燕將訪美化解「疑美論」 挨批角色錯亂

    2026/02/28 05:30 記者蘇孟娟／台中報導

    台中市長盧秀燕證實將在三月中赴美訪問，行程「超越城市外交層級」，更拋出化解「疑美論」，引起高度關切，但她卻神隱三天無公開行程，預計今天出席台中二二八和平紀念追思會後，再繼續閉關，綠營痛批她角色錯位、市庫通黨庫，台中需要的是專心市政的市長，不是為政黨漂白的特使、心繫二〇二八的候選人。

    綠營：台中需要專心市政市長

    盧秀燕市長任期剩不到十個月，國民黨主席鄭麗文規劃赴中「鄭習會」，盧秀燕則將出訪美東，更拋出化解「疑美論」，外界熱議國民黨內部出現「親中」與「親美」路線之爭，盧也被解讀為拚二〇二八總統大位熱身。

    不過盧在釋出訪美消息後卻神隱多日，昨傳出她北上宴請黨籍立委，今將出席台中二二八和平紀念會，之後上班日又無公開行程；市議員林祈烽痛斥盧角色錯亂，更質問「現在是市庫通黨庫嗎？」憑什麼拿市長行政資源處理政黨形象，國民黨反對軍購影響國家安全是事實，靠一個地方首長就能洗掉標籤嗎？「台中需要專心市政的市長，不是為政黨漂白的特使」。

    市議員陳俞融說，盧秀燕現在還是台中市長，訪美重點竟意在化解「疑美論」，成為總統大選觀察之旅，更為鞏固國民黨內的地位，已偏離市長本務，只把市府當成跳板，「台中市民需要專心治理的市長，而非心繫二〇二八的候選人」。

