台中東勢新丁粄節 藍綠選將搶客庄票源

立委何欣純（中）參與東勢新丁粄節，希望透過「文化創生」把這個有文化、歷史及觀光價值的山城推向國際。（記者張軒哲攝）

元宵節將至，台中「東勢新丁粄節」廿七日登場，民進黨台中市長參選人、立委何欣純與國民黨立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均參與盛會，同場祈福引關注；何欣純強調，若當選市長，希望透過「文化創生」把這個有文化、歷史及觀光價值的山城推向國際；江啟臣與楊瓊瓔也肯定活動意義。

何、江、楊同場 肯定山城活動

台中山城客庄最具歷史與代表性的節慶活動「東勢新丁粄節」昨登場，今年延續「鬪粄文化」等核心精神，客家園區展館內展示一百廿公斤的超級新丁粄龜粄與桃粄，成為焦點；台中市客委會主委江俊龍表示，龜粄代表男生、桃粄代表女生，可以祈求「好孕」，活動每年吸引人潮湧入。

昨活動開幕安排FOCASA馬戲團結合高空特技與趣味互動，帶領觀眾體會現代馬戲魅力；廿八日晚間還有「客家音樂晚會」，邀請明哥菜車、小男孩樂團等接力演出，讓連假遊客不虛此行。

展示120公斤龜粄、桃粄 祈求好孕

去年東勢新丁粄節，何、江、楊三人同台揭幕，今年三人再度同場較勁，何欣純強調，山城有客家文化、還有原住民文化，希望能夠行銷全世界，未來如果當選市長，希望透過「文化創生」行銷觀光，把這個有文化、歷史、具觀光價值的山城地區推向國際。

至於國民黨台中市長提名預計在三月底前民調初選，江啟臣與楊瓊瓔兩人互動也引關注，江啟臣表示，黨內的民主程序，黨有黨的機制，就交由黨來處理，不必過度憂心；楊瓊瓔說，跟江啟臣同台不會尷尬，本來就是老戰友，一起為台中加油。

東勢新丁粄節展示超大龜粄與桃粄，祈求「好孕」，立委江啟臣（左十一）、楊瓊瓔（左九）均參與盛會。（記者張軒哲攝）

