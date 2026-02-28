為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    PO與鄭麗君合照 蘇巧慧︰為台灣努力

    2026/02/28 05:30 記者翁聿煌、黃子暘、甘孟霖／綜合報導
    代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，廿六日晚間貼出一張跟行政院副院長鄭麗君的合照。（擷取自蘇巧慧臉書）

    代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，廿六日晚間貼出一張跟行政院副院長鄭麗君的合照。（擷取自蘇巧慧臉書）

    民進黨今年底台北市長提名人選至今未確定，代表民進黨參選新北市長的蘇巧慧，廿六日晚間貼出一張跟行政院副院長鄭麗君的合照，被外界解讀希望雙北連線，蘇巧慧昨天受訪表示，她和鄭麗君認識已久，過去是立法院好戰友，未來為了台灣一起努力，一起加油。

    蘇巧慧廿七日參加三峽國際青年商會在長福巖清水師廟前舉辦的元宵燈謎親子活動，她指出，鄭麗君在這段時間帶著台灣的談判團隊，為維繫台灣的競爭優勢，和美國不斷地磋商，最後也有不錯的成果，大家都覺得非常高興，為她加油，也感謝整個談判團隊，未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力。

    對於民調首勝台北市副市長李四川，蘇巧慧表示，她在過年前夕還有年節期間，勤走市場和廟宇，也提出六大福利政見，在社群網路上面發表一支又一支的政績影片，向大家報告過去十年的成績，昨天第七支「會做事、事做對」政績影片，回顧過去協助新北市樹林區坡內里、東山里等偏遠山區完成自來水接管的歷程。

    至於網路名人四叉貓再爆料李四川的弟弟是環保蟑螂，其公司地址與李四川土地一樣，蘇巧慧表示，她沒有評論，不過屏東人過去對於前縣長伍澤元、前議長鄭太吉這種恐嚇威脅民眾的暴力事件深惡痛絕，相信大家都希望司法能夠嚴加查辦。

    而李四川回應，土地從祖父輩起就是共同持分，因此是同地號，但四叉貓指控的環保公司並不在他們所持分的土地上。

