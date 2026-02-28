新北淡水等5區 6處科技執法3月上路

五股區新五路二段與新城一路口，科技執法取締闖紅燈。（新北交大提供）

為強化學童通學及行人交通安全，新北市府警察局擇定淡水區、汐止區、五股區、八里區及林口區等六處建置科技執法設備，運用AI辨識違規，取締車輛行駛人行道、大貨車違規行駛管制區等行為，相關設備已於去年十二月建置牌面提醒，並於二月進行盲測，三月一日起執法。

交通大隊說，為守護學童與行人安全，淡水區濱海路一段與中山北路二段口增設科技執法，取締車輛行駛人行道；汐止區樟樹二路一三五號（康寧街口至工建路口）取締大貨車違規行駛管制區為主，管制時間為平日早上七點至八點半、下午四點至五點半。

在降低路口違規風險部分，交大指出，五股區新五路二段與新城一路口取締闖紅燈，八里區忠四街（全日管制）與觀海大道口（忠四街口至龍米路三段口，全日管制）增設取締禁行大貨車，林口區文化三路一段六〇五號取締違規停車，林口區文化一路一段卅五號取締違規停車、違規行駛。

另外，為改善捷運站周邊轉乘停車秩序，交通局營運科長王昶閔表示，新莊區捷運頭前庄站、鶯歌區鳳鳴火車站周邊，及林口區文林二街、汐止區保長路及泰山區明志路等路段，路邊汽、機車停車格將於三月一日起實施收費管理。

費率部分，交通局指出，林口區文林二街、文林三街及泰山區明志路三段四三二巷路邊汽車格每半小時十元。汐止區保長路路邊汽車格則是四小時收卅元；新莊區思源路單號側（中正路至思源路六十一巷）及中正路（化成路至思源路）及鶯歌區龍七路，按日計次收費，一次廿元。

