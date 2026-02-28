新北拍片取景 大都會公園最夯

樂生療養院是熱門拍攝場景。（新北協拍中心提供）

遼闊草地、完善遊戲場成首選 樂生療養院、板橋四三五藝文特區也熱門

記者賴筱桐／專題報導

新北市擁有山林、海洋、河岸等豐富自然景觀，也有人文薈萃的文化古蹟，成為一座天然的大型拍片場。「新北市協助影視拍攝與發展中心」（簡稱新北協拍中心）公布去年十大熱門拍攝場景排行榜，其中新北大都會公園奪冠，其次是樂生療養院、板橋四三五藝文特區位居第二、三名，民眾追劇之餘，也能飽覽城市風光。

請繼續往下閱讀...

根據新北協拍中心統計，十大熱門拍攝場景，依序是新北大都會公園、樂生療養院、板橋四三五藝文特區、三重忠孝碼頭、新店陽光運動公園、滬尾砲台公園、坪林廉政研習中心／坪林弘道樓、多田榮吉故居、八里行政中心及碧潭風景區。

新北協拍中心指出，新北大都會公園佔地達四二四公頃，面積相當於十六個大安森林公園，園區內包含「熊猴森樂園」、婚紗廣場、幸福水漾園區等設施，周邊還有辰光橋、重新市集、鴨鴨公園等景點，遼闊的草地及完善的兒童遊戲場域，成為廣告、短片、學生製作、慢跑或野餐場景首選，曾在此拍攝的劇組包括《逆局》、《未來媽媽》、《綜藝三國智》外景節目等。

樂生療養院 可運用早期醫療劇情場景

此外，樂生療養院異軍突起，躍升熱門申借場景第二名。有劇組回饋說，難得可以找到具時代氛圍且可運用在早期醫療或社福院所劇情的場景，且現況保存良好；近期上映的作品是《那張照片裡的我們》。

四三五藝文特區 建物獨特、懷舊氛圍

板橋四三五藝文特區獨特的建築物與懷舊時代感氛圍，吸引《八尺門的辯護人》、《刻在你心底的名字》、《生生世世》劇組拍攝；電影《關於我和鬼變成家人的那件事》在三重忠孝碼頭取景。

新北市新聞局新聞行政科科長林雅智表示，協拍中心也積極開拓場景資源，符合不同創作需求，並優化官網，更新場景圖輯，提供影視劇組場景空拍、七二〇度全景影像等線上勘景服務，節省查找時間，希望藉由影視作品行銷新北市之美。

影視朝聖之路 市府推4條觀光路線

同時市府也推出影視朝聖之路的觀光路線，包括金獎、青春山海線、都會和經典星光大道四條主題路徑，彙整知名影劇作品的拍攝場景，提供影迷按圖索驥，跟隨影視明星的腳步，探索新北市的山海風光與人文景觀，也帶動觀光。

影集《八尺門的辯護人》曾在板橋四三五藝文特區取景。 （新北協拍中心提供）

新北大都會公園擁有廣闊草地及豐富遊樂設施，成為拍攝場景首選。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法