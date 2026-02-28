林國漳團拜哽咽 盼重現宜蘭光榮感

民進黨宜蘭縣黨部昨舉行新春團拜，縣長參選人林國漳致詞時哽咽，希望在他承擔下，重現「宜蘭的光榮感」。（記者王峻祺攝）

民進黨宜蘭縣黨部昨舉行新春團拜，縣長參選人林國漳致詞時哽咽，希望在他承擔下，重現「宜蘭的光榮感」；國民黨宜蘭縣長初選民調，今天上午將在黨中央揭曉，三月二日黨主席鄭麗文則會偕同宜蘭參選人，一起在縣黨部舉辦團拜。

宜蘭綠營上百支持者，昨齊聚縣議會團拜，縣長參選人林國漳、立委陳俊宇、勞動部政務次長黃玲娜及縣黨部主委邱嘉進等人，和各黨公職參選人都到場，象徵地方大團結，攜手打贏今年選戰。邱嘉進說，未來競選團隊會積極下鄉，帶領所有參選人展現團結氣勢。

林國漳說，自己黨齡最淺「才三個月」，但能參選縣長是他的光榮也是使命，這幾年宜蘭看不到光榮感，不只是他要當選縣長，其他「小雞」也要跟著上岸，雖沒有政治恩師、前縣長陳定南的優秀與專業，但謝謝大家給信心，讓他相信會做得跟民主前輩一樣好，一定會贏回宜蘭縣長，重塑光榮感。

國民黨宜蘭縣長提名人初選民調，今天將在黨中央公布，據了解立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德二人的支持度相當接近，民調方式是採對比及互比方式加總，其中各自與綠營林國漳對比占八十五％，二人互比占十五％。

