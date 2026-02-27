為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《慶元宵》北埔油笐火今夜遊 火舞秀壓軸

    2026/02/27 05:30 記者廖雪茹／新竹報導
    「即將成真火舞團」楊立薇今晚將在北埔慈天宮前重現《火之桌》表演。（即將成真火舞團提供）

    新竹縣北埔元宵盛事「正月十五油笐火」今天登場，除將呈現群眾擎起油笐火夜遊北埔老街與秀巒山，以火龍意象蜿蜒穿梭街巷，鄉長莊明增分享活動將加碼，甫登上「英國達人秀」的「即將成真火舞團」楊立薇，將在慈天宮前重現《火之桌》的精湛表演，知名的劍舞藝術家蔡宏毅更將以書法演出，將元宵祝福化作筆墨獻給北埔。

    北埔鄉公所表示，油笐火是北埔客庄世代相傳的元宵節文化記憶，廿七日白天以走讀導覽、手作體驗與藝文演出暖場；晚間重頭戲「油笐火」，將夜遊北埔老街與秀巒山，點燃山城夜色。

    夜遊結束後，俥亭停車場舞台將有北埔國際友好城市日本豐前市團隊帶來天狗太鼓、神樂集團「若樂」演出，並由「即將成真火舞團」壓軸表演。

    同時，慈天宮廟坪廣場自下午起安排多場活動，包含舞蹈、泡泡秀、氣球互動、川劇變臉及客語猜燈謎等。鄧南光影像紀念館的客庄博弈小遊戲，包括押象棋、跌三烏、「講客送好禮」，以及造型燈籠 DIY。小型草地音樂會邀請街頭藝人「肆月」、「曉翎 Lene」及「國寶 GuoBo」接力演出。

    另外寶山鄉三月一日於田心緣生態園區舉辦「春日客音獎」，結合音樂競演、控窯體驗與手作DIY；三月八日雙溪國小「寶山嘉年華音樂盛典」邀請人氣樂團告五人、王識賢、安心亞、蕭煌奇、艾薇、派偉俊、閻奕格等歌手輪番演唱。

