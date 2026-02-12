為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《台北過好年—逛街篇》迺夜市吃美食 別忘探訪文化點

    2026/02/12 05:30
    士林區小北街二十二巷內有設計作品「探探桃花巷」。 （記者孫唯容攝）

    記者孫唯容／專題報導

    夜市除了小吃還有文化氣氛，士林夜市周邊有「圓山水神社山徑」、「德福診所」兩處文化點；另一個具代表性的饒河夜市，有《河流彎曲之處，域見繁花光穹》藝術作品，還有地標「彩虹橋」；迪化商圈的「舊台北火車站票房舊址」則是一處隱藏版文化點。

    士林 可「探探桃花巷」

    士林夜市步行到「圓山水神社山徑」，僅約五分鐘，可以看到日治時期遺留的水利設備；慈諴宮附近的「士林圓環（小北街二十二巷）」，在街口可見日治大正時期風格的紅磚洋樓「德福診所」，巷內更有設計作品「探探桃花巷」帶來光線與繽紛，還可品嚐雞排、大腸包小腸、排骨湯、上海湯包等美食。

    饒河街夜市的胡椒餅、腸粉、豬腳湯令饕客食指大動，地點鄰近松山捷運站，民眾抬頭就能看到由五萬多顆LED燈打造的《河流彎曲之處，域見繁花光穹》藝術作品，約步行十分鐘可抵地標「彩虹橋」河堤；周邊還有五分埔商圈，各式各樣的日式、韓式風格平價服飾，鞋子、包包、飾品小物，一應俱全。

    迪化街商圈周邊的聯合醫院中興院區外牆，是一處隱藏版的文化點「舊台北火車站票房舊址」，可以看到台北第一代火車站的原址，磁磚拼貼壁畫，描繪清代台北火車站的歐風拱門與雕飾；附近的寧夏夜市，有多家攤商榮獲米其林「必比登推薦」，蚵仔煎、蛋黃芋餅、豬腳飯都相當知名。

    饒河街夜市美食眾多，吸引大批遊客。（記者孫唯容攝）

    五分埔商圈可以購置韓式、日式服飾穿搭。（記者孫唯容攝）

