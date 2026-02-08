古坑茂谷柑節 國3服務區登場

古坑鄉公所在國道三號古坑服務區舉辦茂谷柑節，讓遊客可就近方便買當地水果。（記者李文德攝）

雲林縣古坑鄉茂谷柑種植面積占全國第二，已進入盛產期，去年受颱風影響讓果皮稍微損傷，但品質、甜度不變。古坑鄉公所七、八日在國道三號古坑服務區舉辦茂谷柑節，超過十家在地農產展售，還有鹽烤茂谷柑品嚐等活動。

古坑鄉種植茂谷柑多聚集在永光、永昌、棋盤、荷苞、麻園村等，種植面積約二二二公頃，每年約可產出逾五千公噸柑橘，十二月底進入產季，農曆春節前後進入盛產期。公所指出，目前產地價，周長廿三公分每斤廿至廿五元；廿五公分每斤卅至卅五元；廿七公分四十至四十五元；卅公分約五十至五十五元，價格和往年差不多。

請繼續往下閱讀...

古坑鄉長林慧如表示，今年古坑茂谷柑節活動移師到國道三號古坑服務區，超過十家古坑店家展售相關農特產品，讓旅客在返鄉途中，也能從服務區買到最當季、當地新鮮的柑橘。

林慧如表示，現場還有鹽烤茂谷柑品嚐，每梯次限量卅份，且推出集點活動，市集上購買每滿百元可集一點，三點可換限量紅包袋及北港朝天宮加持錢母，五點加贈現場書法大師揮毫的春聯。另響應公益，拿市集所開發票捐贈給現場華山基金會，也可獲得限量錢母；副縣長謝淑亞表示，茂谷柑自用送禮兩相宜，歡迎去全國民眾把握時間採買。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法